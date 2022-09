Ponovno polagao vozački nakon nekoliko godina i triput pao: 'E, to su ti cake na ispitu'

Iako je prvi puta položio prije nekoliko godina i, u ovoj epizodi vozio puno bolje od svog prethodnika The Sikrta, JoomBoosova zvijezda Bruno Lukić nije se baš proslavio na ponovljenom vozačkom ispitu kod instruktora Krešimira Stunića Trulca, TikTok zvijezde koja na toj društvenoj mreži okuplja i zabavlja više od 50 tisuća fanova. Ondje dijeli videa anegdota s polaznicima autoškole Siget, a sad je video odlučio snimiti s JoomBoosovom zvijezdom.

- Znaš što me još zeza često? Brzina. Nekad sam malo prebrz - priznao je Bruno, no početak vožnje je ipak bio odličan, a Bruno se čak prisjetio i svih provjera koje mora raditi prije prestrojavanja pa ga je i sam instruktor Trulac pohvalio.

No, instruktor ga je ipak nekoliko puta morao podsjetiti na to da obje ruke mora držati na volanu na što se Bruno pomalo iznenadio jer nije znao da je to zaista pravilo.

- E, ovo ti je sad već malo klimavo. Stao si na zeleno svjetlo jer si se želio prebaciti u drugu traku. Ali dobro, za sada si se izvukao - upozorio ga je instruktor.

- Sada ćeš skrenuti tu na ovaj parking - instruktor je uputio Brunu, no to je ipak bila 'caka' jer je navela Brunu da se u drugu traku prestroji preko pune crte. - Ovo ti je pad, roknuo si - instruktor Trulac je kroz smijeh rekao Bruni dok mu je on odgovorio kako ga je baš zeznuo i da igra prljavo.

- A malo da, to su ti trikovi, ali ipak si bolji od Sikrta, on je prošli put pao odmah na početku vožnje - utješio ga je Trulac.

- Ja ne mogu vjerovati koliko sam dobar. Vidi kakve provjere radim - Bruno je nakon nekog vremena oduševljeno pohvalio sam sebe. No, sreća nije dugo trajala jer mu je instruktor ubrzo rekao kako je ponovno napravio veliku grešku vozeći u krivom smjeru i još jednom ga 'srušio'.

