Cijeli život smo prijatelji. Obojica gajimo ljubav prema hip-hopu od malih nogu. Stalno smo zajedno išli na koncerte i spontano je došlo do toga da počnemo raditi zajedno, rekli su nam Borko Vujičić i Stefan Gligorijević, članovi dvojca THCF iz Beograda.

Grupa je prvi nastup imala 2003. godine, a sjećaju se da im je prvi nastup dosta loš jer je produkcija bila loša, ali smatraju ga ključnim za njihov uspjeh. Do sada su 'izbacili' brojne hitove, a 2015. godine snimili su i pjesmu 'Igraj i pobedi' za srpsku košarkašku reprezentaciju. Surađivali su s Cobyjem, Gazda Pajom, a uskoro izbacuju i novi album.

- Dokazivanje na sceni je danas drugačije nego kada smo mi krenuli. Mladi reperi misle da su nakon jednog hita zvijezde. Prije je bilo temeljitije, radilo se sporije i morao si dijeliti binu s brojnim izvođačima da bi te prihvatili u tim krugovima - rekao nam je dvojac.

Kako kažu, samo su jednom razmišljali o prestanku glazbene karijere. Objašnjavaju da je to bilo polovinom 2014. godine kada su se razočarali i ozbiljno razmišljali o prestanku, no onda su snimili hit pjesmu za srpsku košarkašku reprezentaciju te pjesma 'Ideš za Kanadu' koja ih je vratila na put na kojem su već i bili.

- Sada 'izbacujemo' novi album i publika može očekivati 'THCF do kosti'. Dugo smo šutjeli i trpjeli razne kritike zbog novih pravaca u koje smo se opustili i nismo odgovarali na prozivke. Sve to je izašlo u pjesme i svatko je dobio svoj komad. Mnogi se nazivaju reperima, a to nisu, mi jesmo. Sa svojim pjesmama smo uspjeli nekome promijeniti život - poručili su Borko i Stefan.

Kako kažu, smeta ih što se na današnjom sceni mnogo kopiraju zapadnjaci te se mnogima dozvolilo da se nazivaju reperima i da misle da mnogi mogu stati rame uz rame uz njih. Period tijekom pandemije im je teško pao, ali i tu su našli sreću. Družili su se s obitelji, uspjeli odmoriti, ali i snimiti dva albuma. U svojoj karijeri ipak ističu da im je nešto bilo posebno teško napraviti.

- Uvijek je bilo teško napraviti ljubavnu pjesmu. Nije da nismo romantičari, uvijek smo bili za ekipu. Samokritični smo pa smo možda sami sebi previše 'meki' kada bi o tome repali - zaključuje dvojac s osmijehom.

