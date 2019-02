Postala je meta napada: 'Dojit ću Hansa (4) dok bude trebalo'

🇻🇪 BUENOS DÍAS! 😤 Hoy me desperté con la noticia que ESTA FOTO había sido borrada de mi facebook porque “incumple con las normas” (una foto que tenía ahí 2 años) y además me bloquearon por 24 horas con amenaza de bloquearme por 3 días. PORQUE SE PUEDEN VER FOTOS DE MUERTOS, ACCIDENTES Y NO FOTOS AMAMANTANDO? Quien les hizo tanto daño? . . Woke up today to Facebook Jail, THIS PHOTO (a photo that was posted like 2 years ago) was removed from my Facebook and I was blocked from commenting or posting for 24 hours (or 3 days if I do it again). You can see videos of people getting killed, soft porn but NOT BREASTFEEDING? What a bunch of BS! 😤

