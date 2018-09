Potres odnio rijeku: 'Osjećamo se kao da nestaje naše sutra...'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Još sinoć je ovdje tekla bistra voda rijeke Vrljike.Jutros samo mulj i blato. Pa, ljudi moji, je li ovo moguće? Sva zla ovog svijeta sručila se na nas. Prvo potres pa rijeka, što se ovo događa, pita se Ante Zdilar, čija kuća se nalazi samo desetak metara od korita Vrljike na Perinuši.

On, kao i mnogi Imoćani, jutro nakon jakog potresa koji je zatresao cijelu Imotsku krajinu proveo je obilazeći izvore rijeke Vrljike zbog vijesti da je nakon potresa Vrljika presušila.

- Ne teče voda na izvorima Utopišće. Jauknuo je i Jauk jutros jer ni u njemu nema vode, a i na najvećem izvoru Opačcu, odakle se napaja pitkom vodom cijela Imotska krajina, vodostaj je znatno manji - kaže nam Ante Divić iz Glavine Donje. Dodaje kako je sličnom prizoru svjedočio prije desetak godina.

- I tad je nakon potresa nestajala voda na Jauku, i to naočigled svih nas, ali se brzo vratila. Ovo danas je nešto drugo. Nema je, ne vraća se - poručuje Divić. Ista situacija je i s imotskim jezerima. U Modrom i Crvenom jezeru vodostaj se, pričaju nam Imoćani, znatno smanjio.

Nakon pomicanja tektonskih ploča, koje mi osjećamo kao potrese, nicali su otoci, nestajale su rijeke, a pomicali su se i cijeli gradovi... No svi uvijek misle da se to događa “negdje drugdje”.

Voditelj Seizmološke službe iz Zagreba, mr. sc. Ivo Allegretti, pojašnjava kako u kršnim reljefima nije neuobičajeno da vode preko noći iščeznu.

- Uz potrese se nerijetko javljaju promjene u razinama podzemnih voda. To je vjerojatno slučaj i kod Vrljike. Osobito kod vodostaja rijeka u krškim reljefima, gdje je moguće poniranje - kaže Allegretti. No prisjetio se kako je prije više godine na tom području doživio i sasvim suprotan efekt.

Cijelu noć tlo je podrhtavalo

- Putovao sam onamo jer imamo svoju postaju, no do nje nisam uspio doći. Naime, cijelo to područje bilo je poplavljeno. Što će se sada događati s Vrljikom, ne mogu znati i nisam stručnjak za vode. A što se potresa tiče, nakon onog od petka, u noći na subotu se tlo više puta treslo. Bili su to slabiji potresi koje ljudi nisu osjetili - kaže Allegretti.

Sve je to mala utjeha za prestrašene Imoćane, koji u nevjerici promatraju Modro i Crveno jezero. I ondje se na očigled vodostaj smanjio, a za koliko točno, još nisu izmjerili, ali kažu da nije neznatno kad primjećuju golim okom.

- Što da vam kažem?! Osjećamo se kao da nestaje naše sutra. Bez vode si ništa. Ma jučer se u brzacima Vrljike kupala moja unučad. Skakali su s ovih stijena, koje danas ovako sablasno stoje. Vrljika je naša hraniteljica, naša majka. Ovo što imamo mi nitko nema. I onda je dovoljan samo jedan trenutak da se sve poremeti u prirodi. Čudno je to, ali, eto, moramo se uzdati da će se ipak vratiti voda u korito Vrljike - poručuje Ante, koji cijelo jutro u jednoj ruci nosi cvijeće ubrano uz korito, a u drugoj praznu bocu. Koliki nemir osjeća zbog svega vidi se po toj boci koju cijelo vrijeme okreće.

Vrljika se 'sakrila' i 1942.

- Ma čini mi se lakše kada držim bocu u ruci, kao da će sad poteći svojim hladnim brzacima i kao da ću upravo sad, kao što sam to radio jučer, natočiti bistre hladne Vrljike i napiti se - govori Ante.

Njegov unuk, devetogodišnji Branimir, vodi na do mjesta na kojem je jučer skakao u Vrljiku.

- Vodostaj se spustio za osamdesetak centimetara i skokovi nisu više mogući. Jutros sam s mamom zabio ovo drvo do kojeg je bila voda. Vidite, sad se, umjesto da se povećava, povukla za desetak centimetara - pokazuje nam Branimir, koji sad, umjesto da se kupa, svojim biciklom pokušava “pregaziti” suho korito. Pričaju nam Imoćani da se ovakvo nešto dogodilo i davne 1942. godine, kad je bio jak potres. I tad je nestalo vode u koritu, ali se za sat-dva vratila.

- Ovo sad izgleda kao pustinja i, što je najgore, voda se na Perinuši ne vraća, ali budimo strpljivi, možda će se sve uskoro dobro završiti - poručuje Ante Zdilar. Vrljika je rijeka ponornica, ćudljiva je i sa svojih pet izvora jedinstvena. Stoga i nije čudo što je ova pojava nestanka vode nakon potresa izazvala toliki strah kod Imoćana. Na izvoru Opačac mnoštvo je ljudi ovog jutra, nijemo gledaju u most na Opačcu i suho korito.

- Sinoć poslije potresa bio je slabiji dotok. Jutros radimo dovoljno s dvije pumpe u svim smjerovima. Radimo sa sedamdeset posto kapaciteta. Za sada se stanovništvo ne treba brinuti, vode ima dovoljno. Što će biti sutra, to ne znamo i na to ne možemo utjecati - rekao nam je Luka Čorić, direktor Vodovoda Imotske krajine.