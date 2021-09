Skakali su bungee jumping, veslali u ledenoj rijeci, pronašli blago u dubini mora i letjeli 100 metara iznad površine mora, a sada su zaglavili na pustom otoku. JoomBoosove zvijezde Bruno Lukić, Filip Rebrović i Filip Dejanović TheSikrt svake su nas srijede zabavljali svojim putovanjima po Hrvatskoj gdje su se okušali u raznim adrenalinskim sportovima, a u posljednjoj pokušavaju 'preživjeti' 24 sata na napuštenom otoku.

Naravno da su već na početku naišli na probleme i prepreke po putu.

- Aaah? Što je ovo dečki? - viknuo je TheSikrt nakon što je ugledao mrtvu zmiju pored njih. Nije im baš bilo svejedno.

- Doslovno su nas nasukali na pusti otok! Sada se trebamo snalaziti i prespavati ovdje noć - najavio je avanturu koja ih čeka na otoku Sutvara na krajnjem jugu Hrvatske.

Bruno je na pusti otok ponio svoj šator, dok su TheSikrt i 10ficho ponijeli luftiće. Nadali su se da će se 'skrpati' Bruni, no veća je briga bila kako šator uopće složiti.

- Čekaj, jesam ja sad skužio kako se ovo čudo slaže ili možda ipak nisam? - zbunjeno je vikao Bruno. Barem su imali osiguranu hranu kako bi skupili energiju za pronalazak tajanstvene špilje.

Uz sve probleme s neudobnim smještajem, manjkom zaštite i pokoju neželjenu životinju na putu, usred noćenja ih je uhvatila i oluja. Ipak, na kraju su se dečki dobro snašli i zaključili da je dobro to što ih barem ni jedna životinja nije napala.

- Pukla mi je šlapa pa sam se zezao s tim pola vremena. Bilo nam je vruće, ali smo barem imali more za osvježiti se. I plus je to što nas nije napala nijedna životinja - zaključio je TheSikrt.

Jesu li pronašli špilju i gdje su na kraju prenoćili pogledajte u posljednjoj epizodi 'Roadtripa' samo na JoomBoos YouTube kanalu.