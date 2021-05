Studenticu Veroniku (21) uhvatili smo na ulici i dali joj priliku da osvoji 1000 kuna, a sve što je trebala napraviti je burek. Veronika vuče korijene iz Like, ali kaže kako ne zna raditi poznati balkanski specijalitet.

- Kuham rijetko, doma mama kuha, a ja i sestra ne. Kada kuham to su većinom tjestenine s raznim umacima. Voljela bih unaprijediti svoje kulinarske vještine, mislim imam 21 godinu... uskoro udaja - rekla nam je Veronika.

Veronika je hrabro pristala na našu ponudu, a recept joj je pripremio chef Antonio Pecik (29), koji je njen kulinarski uradak na kraju i komentirao.

Prvi, a možda i najvažniji, dio pripreme bureka je napraviti dobru smjesu za tijesto. Veronika je dodala sve sastojke i počela mijesiti tijesto te shvatila da bi trebalo dodati vode.

- Sve mi se zalijepilo za prste. Ne znam je li to normalno. Dodat ću i brašna, bolje to nego da mi bude ljepljivo - zabrinula se Veronika, a Antonio, koji je profesionalni chef već deset godina s radom u restoranima diljem zemlje, u unutrašnjosti i na obali, je ipak preporučio da se to ne radi jer će smjesa postati pretvrda.

- Ajme mama će me se odreći, ne znam ni luk narezati - rekla je Veronika u jednom trenutku, a vi poslušajte Antonijeve savjete i pogledajte kroz koje je muke prolazila Veronika prilikom kuhanja u drugoj epizodi showa 'Kuharski bootcamp.'

