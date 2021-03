Užas, nemam komentara. Pa to je totalno nepotrebno. Kome bi to trebalo uopće? Mogu to ljudi i sami naučiti, ne treba to uvoditi u škole - reagirala je jedna gospođa na lažnu vijest da se u škole uvodi photoshop kao predmet zbog boljih fotografija na Instagramu.

Ovo je samo jedna od 'fejk' vijesti koje je Karlo ispričao građanima Zagreba. Cilj ovog serijala je podići svijest o sve većem broju lažnih vijesti koje kruže društvenim mrežama. Ovim serijalom želi se poručiti svima da više puta i iz više izvora provjere sve informacije koje čuju, jer nije sve što vidite na internetu ili čujete online istina.

Još jedan lažnjak koji je Karlo 'podvalio' Zagrepčanima je i taj da youtuberi Baka Prase i Mudja organiziraju boksački meč.

- Ja mislim da Mudja sigurno neće pobijediti, tako da vjerujem da će to ipak biti baka - prilično je jasan bio jedan prolaznik. Djevojka koja je bila s njim je samo rekla da nema pojma tko su oni, pa nema ni neko mišljenje o meču.

Većina ostalih prolaznika složila se da bi Baka pobijedio Mudju u boksu, a drugi su bili samo zbunjeni kad im je spomenuo ta dva imena, jer ne prate YouTube.

Jednog je gospodina dosta uznemirila vijest o photoshopu u školama.

- Ma nemam komentara na to. Sad su svi počeli s tim mobitelima raditi, kompjutorima... Vrijeme nas gazi - rekao je. On pripada nekoj drugoj generaciji i ne koristi Instagram, jasno je iz njegova odgovora.

Kako su ostali građani reagirali na Karlove lažne vijesti i koje su ih najviše razljutile, a koje najviše nasmijale

Prije prenošenja dalje bilo koje informacije koju pročitate ili čujete na internetu, dobro istražite radi li se o vijesti ili lažnoj vijesti. Uvijek provjerite informacije iz više pouzdanih izvora.

