Ovo je dosta cringe. Od 1 do 5 ovom videu dajem ocjenu dva. I to je to, nemam više što za dodati - izjavio je jedan stranac kojeg je Leon 'uhvatio' na zagrebačkom Glavnom kolodvoru, nakon što mu je pokazao video mačke koja pjeva operu. Na sreću, drugi prolaznici su bili manje oštri, pa je tako jedan Zagrepčanin Leonu za njegov TikTok dao čistu peticu.

- Ček, ček, pojeo si svoj prst? Haha, genijalno. Ovo mi se sviđa, ovo mi je čista petica - rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Osim svojih mađioničarskih trikova i mačke koja pjeva, Leon je prolaznicima pustio i TikTok videa koja snima poznati lovac iz 'Potjere', Dean Kotiga. Videu u kojem govori da je ispod ribe koju jede našao krumpir taman kad je pomislio da nema više krumpira jedan je dečko dao dosta visoku četvorku.

- Pa, okej je. Za četvorku. Možda me i zanima kakav je taj krumpir pa bih pogledao i sljedeći video u kojem to otkriva - kaže.

Video tiktokerice Mimier Makeup, koja snima videa i za JoomBoos TikTok kanal, dvije frendice na koje je Leon naišao u gradu ocijenile su najvišom ocjenom, ali su priznale da sadržaj koji Mimi snima nije njihov 'đir'.

- Dala bih joj peticu jer je to jako kvalitetno snimila, jako je dobro montirano i potrudila se. Ali zanima li mene ovakav sadržaj? Baš i ne - rekla je jedna Zagrepčanka, a njezina frendica se složila s njom.

- Slažem se. Ne gledam inače ovakav tip videa na TikToku, ali Mimi je izuzetno talentirana cura i znam za neke njene prijašnje radove, tako da, svaka joj čast.

Kako su Zagrepčani reagirali na ostala videa s ove trenutno najpopularnije društvene mreže na svijetu, pogledajte u novom videu na JoomBoosu.

POGLEDAJTE VIDEO: