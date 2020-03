Proslavio se pjevajući Olivera, a sad je u spotu zaveo glumicu

Vino i noć' je jedna totalno vesela, pozitivna, neopterećena pjesma koja te samo tjera da kreneš mrdati kukovima, pjevati i plesati. Nadam se da je ovo jedna od onih pjesama koja će ljudima ostati u uhu, s kojom će se publika povezati. Ne želim više pristajati na pjesme koje su samo ok, ali prolazne, ispričao je zgodni pjevač koji se proslavio pjevajući Oliverove hitove u emisiji 'A strana', a sada je napravio potpuni zaokret u glazbenoj karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO:

'Glazbeno sam mnogo zreliji'

Publika je ovog nepopravljivog romantika i velikog emotivca, kako se sam opisuje, prvi put upoznala 2015. godine, kad se natjecao u glazbenom showu The Voice. Tada su ga mnogi prozvali 'potencijalno najboljim novim glasom u Hrvatskoj', a zatim je često nastupao u emisiji 'A strana' na HRT-u. Danas priznaje da se u ovih pet godina i nije toliko mnogo promijenio. Samo je usavršio ono čime se bavi.

Foto: neo visuals

- Dino kojeg znate iz The Voicea promijenio se u odnosu na Dinu danas, ali je i ostao isti. Ostao sam isti kad su u pitanju emocije, osobnost, prirodnost na bini... Ali, mogu reći da je Dino kao pjevač, u ovih pet godina od završetka The Voicea, dosta sazrio u vokalnim izvedbama, u nekim razmišljanjima, stavovima. Što si stariji, to bolje razumiješ ljude i međuljudske odnose i naučiš čitati 'između redaka' - govori nam pjevač koji je u svoju novu glazbenu priču krenuo s novom, kul ekipom.

Mlada publika je zahtjevnija, ali važno je doprijeti do njih

- Krenuo sam u veliku glazbenu priču s novom ekipom, novim timom, i nakon svih ovih godina mislim da je sad pravo vrijeme za prave stvari i za promjene. Posložile su mi se karte i došao sam zaista u odličan, pravi tim i zajedno možemo daleko - govori te dodaje kako je, između ostaloga, njegov novi smjer i suradnja s JoomBoosom, koju prati mlada publika koju je teško zadovoljiti, ali baš u tome vidi izazov.

- Jako se veselim suradnji s JoomBoosom, gdje je i objavljena moja nova pjesma 'Vino i noć'. JoomBoos prati mlada publika, mladi ljudi koji žive u totalno novom dobu, s novim pristupom, novim razmišljanjima, stavovima... Zbog svega toga je dosta teže doprijeti do njih. Ali, ako to uspiješ, onda stvarno znaš da si napravio veliku stvar. I drago mi je da imam priliku raditi s odličnim timom iz Raay Musica, a onda svoju glazbu plasirati na platformu kao što je JoomBoos, gdje je publika mlada, otkačena i željna zabavnih pjesama. Valjda ću ih uspjeti osvojiti - objašnjava nam Dino koji je dosad već osvojio brojne obožavateljice.

Foto: neo visuals

Od obožavateljica u inboks dobiva svakakve poruke i fotke

- Imam puno sreće što je među mojom publikom mnogo žena i djevojaka. I stvarno mi je drago zbog toga, sve ih obožavam. Ne želim baš ulaziti u detalje svega onoga što mi šalju, ali nađe se tu zaista svakakvih poruka. Od onih koje glase; "Eeeej book, kako si, što ima?" do "Super mi je tvoja nova pjesma", a neke me čak zovu i van! "Hoćemo na kavu, ručak?", neke mi šalju i takve poruke, a onda su tu i svakakve fotke, nemoralne ponude, želje... Ma, zaista ima svega - govori.

'Padam na slatke i pristojne cure'

Iako je oko svog ljubavnog statusa dosta misteriozan, priznao nam je na kakve cure pada i čime ga cure mogu osvojiti.

- Dino pada na...normalne cure, pristojne cure, slatke cure, one koje imaju svoj stav i zdravo razmišljanje, ali i one koje u sebi imaju vatru i strast da ostvare ono što žele i sanjaju. Na prvu me privlače zarazan osmijeh i hipnotizirajući pogled - kaže Dino te dodaje kako je onaj tip osobe koji je 'uvijek zaljubljen i uvijek voli'.

- To mi je jednostavno zapisano! Ne znam drugačije - dodaje.

'Ova je pjesma tek početak'

Iako se glazbom aktivno bavi već pet godina, 2020. je, kaže, njegova prekretnica. Sada, kaže, kreće njegova priča 's debelim koricama'.

Foto: neo visuals

- Na prvim strana ove moje priče publiku očekuju zabavni i super singlovi, među kojima je i 'Vino i noć' koji možete poslušati na JoomBoosu. Uz to, radimo na još jednom velikom projektu s JoomBoosom koji će uskoro ugledati svjetlo dana. Sve ćete doznati na vrijeme, a ono što ja od svega ovoga želim jest dobro se zabaviti na nastupima i koncertima, povezati s publikom i obožavateljima i pokazati da glazba ne mora biti prolazna - dodao je Dino za kraj.

POGLEDAJTE 24 PITANJA S DINOM PETRIĆEM: