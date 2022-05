Rene Bitorajac 'zaglavio' šest mjeseci s Anđelkom Prpić: U sekundi se mogu spakirati i otići

Nemoj biti bezobrazan! Ja se za sekundu mogu spakirati i otići, oštra je bila Anđelka Prpić. Srpska glumica pridružila se glumcu Reneu Bitorajcu u novoj sezoni 'Eksperimenta'. Nakon uspješne prve sezone i nakon što je Rene izdržao šest mjeseci u istom stanu s Milom Elegović, vrijeme je za promjene.

Novi stan, nova žena i nove radnje. Serijal 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE 'Eksperiment', ulazi u novu sezonu i to u novom ruhu. Eksperiment postaje internacionalan. Ali, neke stvari ipak ostaju iste. Rene i Anđelka moraju izdržati šest mjeseci zatvoreni u istom stanu, moraju obavljati razne izazove, a sve to kako bi na kraju osvojili 100.000 kuna.

Prvi zadatak s kojim se ovaj novopečeni par morao suočiti, bila je jezična barijera. Neke im stvari nisu bile jasne, ali ubrzo su čak i zamijenili uloge pa je Rene počeo pričati srpski, a Anđelka hrvatski i to kajkavskim narječjem.

No, taj zadatak im je bio poprilično lagan s obzirom na to što ih sve čeka. Dobili su i lutku bebe koju su morali hraniti, presvlačiti, pjevati joj i uspavljivati je. A morali su i kuhati. I to za žiri, a u oštroj atmosferi u kuhinji, među noževima i vrućim loncima morali su se potruditi i zadovoljiti žiri.

