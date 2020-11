Reper Hiljson Mandela o drogi i alkoholu: 'Što dalje od toga, to vam može promijeniti svijest'

Reper Hiljson Mandela gostuje i u 2. sezoni Takeovera. Otkrio nam je što misli o okupljanju ispred HNK, gaserima, halucinogenim gljivama, ali i o najdugovječnijem Hrvatu - Joži Manoliću

<p>Skroz sam za okupljanja ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Podržavam to, pogotovo u ovim vremenima kada je sve zatvoreno. Mi kao izvođači smo na velikom udaru. Jedino bih volio da se radi manje nereda, rekao je reper Hiljson Mandela. Član grupe Kuku$, koji je sad krenuo i u solo karijeru, mentor je u novom JoomBoosovom showu Rap Camp. Zajedno s Fil Tilenom i Stokom, traži mladu nadu hrvatske hip-hop scene. Svoj tim je nazvao 'Legende'.</p><p>U Takeoveru na 24sata platformama otvorio je 2. sezonu serijala s pjesmom 'Bebica'. U drugoj epizodi komentira razno razne aktualnosti - od popularizacije Tik Toka do dugovječnosti Jože Manolića, a govorio je i o nekim malo 'težim' temama poput konzumiranja opojnih droga i alkohola.</p><p><strong>POGLEDAJTE TAKEOVER - VOX REPULI:</strong></p><p>- Podržavam sve društvene mreže. Mislim da one mogu doprinijeti plasiranju različitih talenata. Znam da je sad veliki 'hate' na Tik Tok, ali meni je baš dobar - rekao je. Njegov Tik Tok profil još uvijek nije aktualan, ali voli pogledati sadržaj korisnika. Kaže da je i veliki obožavatelj serijala Južni vetar.</p><p>- Obožavatelj sam i soundtracka. Imam samo riječi hvale za sve projekte koji su izašli unutar te sage. Nadam se da će se to nastaviti. Sve je odrađeno na visokoj produkcijskoj razini. Volio bih da smo i mi u jednom trenutku dio toga - rekao je. Kad već ispitujemo o trendovima, nesumnjivo jedan od najvećih trenutačno su fantomke, odnosno potkape. Popularizirao ih je srpski reper DeVito, koji ju u javnosti ne skida. Na taj ga je način publika prihvatila. A što Hiljson misli o tome?</p><p>- Mislim da je dosta vruće ispod njih. Bi li ja sad to nosio? Ovisi koja je akcija u pitanju. Nemam ništa protiv, ali više sam fan sunčanih naočala - rekao je Hiljson. Osvrnuo se i na svoju mladost, kad je s ekipom pio bambus, a vrhunac izlaska je izaći iz kuće sa 15 kuna u džepu i sve si omogućiti. Pitali smo ga i što misli o halucinogenim gljivama.</p><p>- Nikome ne bih preporučio nikakva opojna sredstva. Niti alkohol niti išta slično. Sve to utječe značajno na percepciju i mogu je promijeniti. Ne mogu stati iza toga - rekao je. Još jedna aktualnost - Joža Manolić. Bez njega ne možemo niti kad predsjednik u SAD-u proglašava pobjedu (Joži je to 19. predsjednik Amerike u životu!).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- A Joža, za kraj, ti to možeš! - rekao je.</p><p>Takeover prati svakog četvrtka i nedjelje na <strong><a href="https://youtu.be/zfpETcPPdHs">YouTube kanalu 24sata.</a></strong></p><p><strong>POGLEDAJTE LIVE SESSION:</strong></p>