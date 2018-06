Robijao zbog pljačke: Izašao iz zatvora pa su ga ubili na Zrću

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Ma ne mogu vjerovati vijestima da našega Krazea više nema. Sve što si trebao bio je velik odmor od svega što si preživio. Počivaj u savršenome miru, dječače i slatki snovi, dušo. Svima ćeš nedostajati.

Oprostila se tako jedna od prijateljica Britanca Uga Wilsona (26) zvanoga Kraze, koji je u srijedu ujutro ubijen ispred noćnoga kluba Kalypso na paškoj plaži Zrće. Kako neslužbeno doznajemo, vrijeme je provodio s prijateljima, ali i djevojkom. Svjedoci su ih vidjeli nekoliko noći zaredom jer su došli na Hideout festival, koji još traje u Novalji. U klubu se zakačio sa sunarodnjakom Douglasom C. (25), koji ga je, kako sumnjaju istražitelji, izbo nožem i pobjegao.

Pobjegao s otoka

Neslužbeno, Douglas je pobjegao prema obližnjem parkiralištu odjeven samo u kupaće bermude. Ondje je sjeo na motor i pobjegao. Istražitelji su ga uspjeli identificirati preko snimki videonadzora. U srijedu navečer su ga identificirali te su pokrenuli masovnu potragu. Blokirali su izlaze s otoka te su svim policajcima dostavili njegovu fotografiju. Unatoč velikom trudu, Douglas im je uspio pobjeći te se u četvrtak rano ujutro pojavio u okolici Splita. Oko 9 sati pojavio se u Zračnoj luci Split. Kanio je pobjeći iz Hrvatske. Došao je do granične kontrole i izlaza kako bi se ukrcao u avion.

Čim im je dao dokumente, računalo je počelo pištati. Odmah ga je okružilo nekoliko policajaca te su ga vezali lisicama. Predali su ga kolegama, koji su ga nešto kasnije odvezli do policijske postaje Novalja na ispitivanje. Nakon istrage, tijekom petka bi ga trebali odvesti do Državnog odvjetništva u Zadru te pred suca istrage koji će odlučiti o njegovu pritvaranju. Ipak, policija tu nije zatvorila istragu jer još otkrivaju tko je sve sudjelovao u masovnoj tučnjavi između dvije grupe stranaca. Sadašnja istraga pokazuje kako su se potukli i izboli zbog dilanja ampula s plinom dušičnim oksidom, koji ljudi koriste da bi se “ušlagirali”. To rade potpuno legalno jer se ampulice prodaju uz posude za šlag.

Krao je za bandu

Da se u Hrvatsku Britanci nisu došli samo zabavljati, govori i činjenica da je ubijeni Ugo Bio član bande koja je tijekom 2012. i 2013. terorizirala trgovine tehničkom opremom Carphone Warehouse u Londonu. Grupa od osam mladića poharala je 42 poslovnice, u kojima su ostavljali pustoš. Ušli bi u njih maskirani kapuljačama. Razbježali bi se na sve strane i krali sve što bi mogli uzeti. Nisu se obazirali na kupce, kamere i djecu. Nakon što su ih ulovili, na suđenju je otkriveno da su prouzročili 4,2 milijuna kuna šteta. Ugo je osuđen na 27 mjeseci iza rešetaka. U zatvoru se uspio i nabildati.

Ubojstvo na Zrću tijekom festivala Hideout, prema svemu sudeći, bilo je obračun dilerskih bandi. Svjedoci navode da su se ubijeni i ubojica, odnosno njihove dilerske grupe, sukobile zbog preprodaje ampula punjenih dušikom, koje su u Velikoj Britaniji zabranjene, a kod nas se normalno prodaju.

U jednoj od većih akcija carine je tijekom 2015. na Outlook festivalu zaplijenjeno 469 ampula s plinom i 379 balona. Jedinu kaznu koju su dileri dobili je za nelegalnu prodaju. Prekršajna kazna za takvo što iznosi samo 3000 kuna.

Poznavateljima prilika nije čudno da su britanski dileri “potegli” iz Londona do Zrća kako bi prodavali party droge. Naime, Zrće je ljeti puno britanskih partijanera, a dileri, poznavatelji britanske partijanerske scene, idu za njima i uvaljuju im sve od ecstasyja i MDMA-a do kokaina i ostalih droga. Zadnjih godina postale su popularne i ampule.

Inače, britanske narkobande zadnjih su se godina raširile i po samoj Britaniji.

Djevojke su im mule

Nekad su se držale isključivo svojih teritorija, ali promjenom trendova na narkotržištu teritorij i kvartovi im više nisu primarni. Osim toga, ni striktno držanje u bandama im više nije u fokusu. Upravo suprotno, ne žele isticati da pripadaju bandama jer su s godinama shvatili da na taj način previše privlače pažnju policije. Treća stvar koja je postala relativno uobičajena u britanskim bandama je sve veći broj djevojaka koje im se priključuju.

Njihov zadatak se uglavnom svodi na prijenos droga, odnosno transport i unos na partyje i slična događanja, jer je zbog manjeg broja policajki od policajaca manja vjerojatnost da će ih pretražiti. Jedno od istraživanja koje je Velika Britanija provela o britanskim narkobandama bilo je usmjereno na bandu poznatu kao Mali Boys. Riječ je o grupi od 40-ak glavnih članova, koji su podrijetlom iz Somalije, dok mlađi članove potječu iz ostalih kultura. Među njihovim su članovima i tinejdžeri između 12 i 17 godina, te se smatraju iznimno opasnima, piše Guardian. Osim što sudjeluju u dilanju, poznati su po ostalim nasilnim kaznenim djelima, uključujući seksualno iskorištavanje djece. Bandu vode

isključivo dečki, a britanskoj policiji je nepoznato gdje završava novac koji zarađuju od svih kaznenih djela. Što se tiče ostalih bandi, britanska policija je došla do šokantnih saznanja da bande regrutiraju čak i djecu od deset godina.

Bande iz predgrađa

U početku ih nagovaraju da kradu po trgovinama i tako ih “uče” da je krađa normalno ponašanje. Ono što zabrinjava je što je među njima u porastu nasilje i napadi noževima, a upravo na Zrću su navodno u sukobu bandi u kojem je ubijen Wilson korišteni noževi. Britanske bande više ne operiraju samo u velikim gradskim središtima nego se šire u ruralne dijelove Velike Britanije, kao i u mjesta pored mora, koja se smatraju mirnim gradićima. I naravno, predgrađa velikih gradova. No britanska vlada ni policija naprosto nemaju način kako ih zaustaviti. Čak je i jedan londonski gradski vijećnik svojedobno rekao: “Dileri i bande su u svakoj ulici. Kultura bandi proširila se kao kuga.”

Policija je zadnjih nekoliko godina imala par uspješnih akcija u kojima su uhitili članove bandi i zaplijenili priličnu količinu droge. Međutim, bande i dilere ništa ne može zaustaviti i otad kao da ih ima sve više. Dodatni problem im predstavlja činjenica da se bande međusobno sukobljavaju. Zabilježeno je više tučnjava i ubojstava među dilerima, ali i njihovim klijentima. U porastu su napadi kiselinom, zbog čega je, primjerice, na sud u mjestu Thurrock zabranjen unos boca s vodom jer se boje da bi u njima mogla biti kiselina te da bi članovi bandi na sudu mogli napasti članove neprijateljske bande ili čak službenike suda. No najveći porast nasilja bilježi se u napadima noževima.

Prema nekim procjenama, na londonskom području napadi noževima narasli su za 116 posto, a osim u Londonu, noževi su “popularni” i u Norfolku, Hertfordshireu, Wiltshireu, Sjevernom Walesu i Essexu.

Nož je omiljeno oružje

Razlozi za ove pojave su brojni - od toga da lokalne vlasti nisu u stanju obitelji držati dalje od već registriranih kriminalaca do općenito lošeg plana zbrinjavanja registriranih kršitelja zakona, koji se vrlo brzo nakon što ih se pusti iz zatvora izmaknu kontroli i priključe nekoj bandi ili se vrate staroj. Među napadima, osim noževa i kiseline, vrlo su česti napadi čekićima, a članovi bandi vrlo su kreativni u nalaženju načina novačenja članova. Neki od njih se čak upisuju na fakultete i u srednje škole i tamo traže nove “žrtve” koje uvlače u posao s drogom. Prema zapisima iz policije, jednog su malog od 13 godina lako navukli na dilanje - vozili su ga po gradu u bijesnim autima, kupovali mu hranu, davali novac da kupi mami poklon za rođendan, a dečko je za njih nakon nekog vremena počeo dilati crack i heroin.

Nakon napada obrijao glavu

Uhvaćeni ubojica je u nakon napada pobjegao na motoru, a ubrzo nakon toga je svoju gustu crnu, kraću kosu u potpunosti obrijao na ćelavo, rekao je Željko Prša, glavni zamjenik ravnatelja policije za kriminalitet.

- U prvih 14 sati smo uspjeli identificirati i pronaći počinitelja. Već sinoć smo bili sigurni da se radi o toj osobi, bila je raspisana tjeralica, a naročita pozornost je bila data svim graničnim prijelazima. Nismo mogli dopustiti da napusti teritorij RH - objasnio je Prša te dodao kako se nada da će sud osumnjičeniku odrediti istražni zatvor jer bi u protivnom mogao pobjeći.

- Oružje još uvijek nije pronađeno, bojimo se da će to biti teško. Vjerojatno ga je negdje odbacio. Pokušat ćemo pribaviti adresu njegovog prebivališta u Novalji - istaknuo je.

O motivima još uvijek ništa ne znaju sigurno, a Prša je napomenuo kako je teško da se radi o sukobu oko djevojke, već je motiv nešto ozbiljnije.

Počinitelj je s mjesta ubojstva otišao motorom, no policija smatra kako vozač motora nije pomagač, već samo osoba koja mu je, ne znajući ništa, izašla u susret.

Prša je čestitao i zahvalio se svim policijskim službenicima koji su sudjelovali u istrazi te onima na graničnim prijelazima.