'Rock me' bi sad na Eurosongu po mom izboru pjevala Franka'

Pozornica mi nedostaje. To sam tek nedavno otkrila. Sad su 90-e popularne. Jako puno nastupa sam već dogovorila jer mladi ljudi slušaju naše pjesme. To me jako iznenađuje, a s druge strane i ja slušam pjesme koje su nastale prije nego što sam se rodila, rekla je Emilija Kokić (51).

Grupa Riva jedina je hrvatska pobjednica na pjesmi Eurovizije. S “Rock me” pobijedili su 1989. u Lausannei, a pjevačica Emilija otkrila nam je kako gleda na ta vremena, što trenutačno radi i kako ocjenjuje hrvatske eurovizijske nastupe.

- Dane u doba Rive dijelimo na dva perioda - prije i poslije Eurosonga. Sve što se događalo nakon Eurosonga je nešto što ne stane u jednu rečenicu. To je svakako ludilo, iznenađenje i velike količine emocija na koje nisam bila spremna - rekla je.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- Kad čujem pjesmu 'Rock me' imam osjećaj kao da je to bio moj drugi život. I moj vokal tada nije bio izgrađen. Tad sam tek ušla u dvadesete - rekla je Emilija. Grupa se raspala tri godine nakon eurovizijskog nastupa, no okupili su se na ljeto 2018. godine s posebnim ciljem.

- Odsvirali smo 'Rock me' i čestitali srebrnim nogometašima - rekla je. Kaže kako danas ta pjesma ne bi osvojila prvo mjesto, no uz nekoliko promjena, smatra kako bi najbolja izvođačica za nju bila Franka Batelić.

- Gostovala sam na jednoj televiziji, bila je gošća i Franka. Zamolila sam je da uskoči i otpjeva jedan komadić refrena. Oduševila sam se kako to zvuči - rekla je. Pitali smo je i za još jednu pjesmu koja je obilježila njezinu karijeru - 'Ja sam vlak' u duetu s Ninom Badrić.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- To je predivna suradnja. To je bio početak Ninine karijere i ona je kao većina mladih pjevačica pjevala prateće lokale. Tako je i meni na početku pjevala, upoznale smo se, počele družiti i dogodila se ljubav. Snimili smo pjesmu i ona je doslovno eksplodirala, bila je megahit. Proputovale smo Hrvatsku i Europu. Taj period pamtim po radosti, veselju, prekrasnim trenucima… - rekla je.

Iako njezine pjesme ljudi većinom svrstavaju u 'trash', Emilija kaže kako joj to nimalo ne smeta jer to ne povezuje s nečim negativnim. Trenutačno ima svoju školu pjevanja u Zagrebu, a što nam je otkrila o tome, pogledajte na YouTube kanalu 24sata.