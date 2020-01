Ruši sve predrasude: Djevojka s Downom je model i Olimpijka

U samom sam vrhu u gimnastičarkom svijetu već gotovo deset godina. Još uvijek uživam u tome, ali nije mi to sve na svijetu. Dobila sam sjajne prilike u modelingu i shvatila da to volim, kaže Amerikanka Chelsea Werner, kojoj je pri rođenju dijagnosticiran Downov sindrom.

Prohodala je tek s dvije godine i liječnici su predviđali da će imati slabu pokretljivost mišića, no Chelsea ih je opovrgnula. Iskušala se u raznim sportovima, no najviše ju je zanimala gimnastika. Naporno je trenirala i njezin trud se isplatio. Četiri puta je osvojila Američko prvenstvo, a dva puta Svjetsko prvenstvo.

Foto: Instagram; - Smatram da me gimnastika naučila disciplini i upornom radu. Za neke pokrete treba jako puno vremena dok ih naučite i mislim da mi je, kada sam to uspjela, to podiglo samopouzdanje - priča Chelsea.

Osim uspješne gimnastičarske karijere, Chelsea je dobila i nekoliko prilika u modelingu i surađivala je s velikim brendovima. 2016. godine je snimila prvu kampanju, a iste godine nosila je i reviju na Njujorškom tjednu mode.

Foto: Instagram - Uvijek sam voljela biti ispred kamera. Jako sam pozitivna osoba i u životu ne vidim nikakve prepreke. Tvrdoglava sam i uporna, naporno radim i to se uvijek isplati - rekla je Amerikanka koja želi da njezina priča bude poticaj i drugima da ne odustaju od svojih nova i da se trude ostvariti ih.

