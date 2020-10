Sanja Žuljević večeras probija led: U ovoj sezoni će biti jako puno preokreta, sve ćete vidjeti

U showu 'Život na vagi' Sanju Žuljević upoznali smo kao trenericu, a sad je gledamo kao voditeljicu. Što kaže o svom voditeljskom prvijencu, kakav joj je puls pred kamerama, pogledajte u intervjuu '24 pitanja'

<p>Trenerica, voditeljica... Nemam crno-bijeli odgovor. Nisam trenerica već neko vrijeme u pravom smislu te riječi, već sam mentorica i predavačica. I ovako sam više u polu ulozi voditelja. Ovo je novi teren, a ja volim sve što je novo, rekla je Sanja Žuljević, nova voditeljica showa 'Život na vagi'. U subotu je gledatelje u show uvela Marijana Batinić, koja zbog porodiljnog dopusta više neće biti dijelom nove sezone, ali zato je tu Sanja, koju smo gledali u svim sezonama dosad osim u prošloj, kad je uzela malu pauzu.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA SA SANJOM: </strong></p><p>- Nije bilo puno ponavljanja na snimanju. Imali smo jednu situaciju kad mi je bilo baš jako vruće, a mozak mi nije radio. A onda još k tome ako moram učiti napamet neke stvari poput pravila igre. To smo morali ponavljati. Čak su me pitali: Sanja, je li ti dobro?! Kad mi je vruće mozak mi je žvaka. Nemam niti visoki puls pred kamerama. To sam otkrila kad smo snimali prvu sezonu. Nemam to u sebi. Definitivno je veći kad sam na treningu - rekla je simpatična Sanja. Otkrila nam je kako ova sezona ima mnogo preokreta, izazovi su drugačiji, ali i lokacija. Show su snimali ljetos u Slavoniji. </p><p>- Ubacivala sam se kandidatima i trenerima sa savjetima, ali ne pretjerano. Moraš osjetiti trenutak kad je osoba spremna nešto čuti jer ipak imaš poziciju koja je neutralna - rekla je. Ona je dobila savjet i prije emisije, od bivše voditeljice Marijane. </p><p>- Mare mi je dala najbolji savjet na svijetu i rekla mi je da sve imam i da sve znam - rekla je. Od prošlih sezona, s nekoliko je kandidata ostala u prijateljskim odnosima, a izdvojila je Petra Tucmana i Luku Smolju. S njima surađuje i poslovno.</p><p>- Život na vagi mi je donio kamere. Šalim se. Donio mi je više klijenata, iskustva, spoznaja i omogućio mi je da radim ono što sam već neko vrijeme priželjkivala. Da se maknem iz dvorane i radim organizacijski posao. Mogućnost internacionalnog poslovanja, nisam više vezana uz Hrvatsku. Baš svašta, ali najviše, donio mi je hrpu ljudi - rekla je. Iako je uvijek u fit formi, Sanja priznaje kako nikada kod nje nije prisutna 100 postotna disciplina kad su treninzi i prehrana u pitanju.</p><p>- Zašto tražiti motivaciju za trening? Vjerojatno nije isto meni i nekome drugome. Meni je legitimno ako mi se ne da ustati s kauča. Neću se ustati već ću napraviti ono što mi tijelo traži. Univerzalne formule nema, treba slušati tijelo i biti aktivan, ali ako ti se odmara, onda odmaraj - rekla je. Idealan doručak joj je smoothie, ujutro nema apetit i nije jedna od onih koji mogu jesti previše masnog za početak dana. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Najveća zabluda u fitness svijetu je ta da svatko može biti fitness trener - rekla je. Da sama nije dijelom fitness svijeta bila bi fotografkinja National Geographica, kao i aktivistica za očuvanje prirode i okoliša. Pitali smo je i je li njezina vaga pokazala koji kilogram viška nakon karantene.</p><p>- Pala tri do četiri kilograma. Ne razumijem ljude koji su se udebljali. Većina nas je imala svo vrijeme ovoga svijeta. Mogli smo trenirati kad smo htjeli, zdravo smo si kuhali. Dan mi nije mogao proći da ne šetam ili trčim - rekla je. </p><p>Cijeli intervju ne propustite pogledati na<a href="https://youtu.be/Wq3vNRLM-ms"> YouTube kanalu 24sata. </a></p>