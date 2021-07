Ja ne vrtim filmove, ne pravdam se nikome ja za svoje izbore - Što je bilo, bilo je, pjeva popularni srpski pjevač i youtuber Andrija Jović u novoj pjesmi koju je snimio za JoomBoos YouTube kanal. Pjesma je izašla kao najava popularne tinejdžerske serije 'Teini dnevnici'.

OVDJE POGLEDAJTE VIDEO:

- Mogu se pronaći u riječima pjesme i to veoma često, pogotovo kad napravim neku glupost, iskreno je priznao Andrija. No, Andriju krase sve osobine koje po njemu treba imati kvalitetan youtuber i pjevač pa mu to ne smeta u postizanju uspjeha.

- Da bi uspio, svaki youtuber i pjevač mora imati karizmu, upornost, radnu naviku i talent, naravno, smatra Andrija.

Nastupao je na Beoviziji, srpskoj inačici Dore

- Nastupanje na Beoviziji je bilo predobro iskustvo, puno mi je pomoglo s nastupanjem uživo. Za sada se ne bih ponovno prijavljivao, ali tko zna što će se dogoditi u budućnosti, otkrio je.

Fanove je oduševila pjesma pa su u komentarima ispod spota ostavljali samo riječi hvale.

- Jedva sam čekala i evo je, grmi! Andrija baš si lijepo ovo otpjevao, svaka čast, napisala je jedna obožavateljica.

Pjevajući pjesmu čekaju na novu sezonu

Mlade glumačke zvijezde i najpopularniji YouTuberi u regiji, pod redateljskom palicom JoomBoosa, pripremili su drugu sezonu koja će zaludjeti generaciju Z, ali i sve ljubitelje tinejdžerskih serija.

Osvojila je brojne nagrade

Teini dnevnici prije nekoliko su mjeseci na prestižnom međunarodnom natjecanju native oglašavanja - Native Advertising Awards - osvojili čak dvije važne nagrade. Zlato u kategoriji 'Najbolje korištenje AFP web TV-a' te broncu u kategoriji 'Najbolje korištenje YouTubea'.