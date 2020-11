Seksi Lidija 'zaludjela' radnike: 'Kada muškarcima raste spolni nagon, inteligencija im pada...'

<p>Što biste napravili da vam usred radnog dana, dok u firmi ispijate kavu sa svojim kolegama, hodnikom krene šetati Lidija Bačić i sjedne za stol, samo nekoliko metara udaljena od vas? Ne znate? Nisu znali niti glumci u novoj epizodi serijala skečeva za ljude koji rade - 'Firma'.</p><p><strong>POGLEDAJTE ČETVRTU EPIZODU 'FIRME':</strong></p><p>- Ma daj me nemoj! Ma nije to Lidija Bačić, ona ima dužu kosu - zbunjeni su bili Lovro, Goran i Emil, likovi serijala 'Firma', kada je Lidija Bačić ušetala u kadar. Kako joj priči, što napraviti, kako saznati je li to uopće Lidija Bačić? Prvi se u 'akciju' bacio Emil. </p><p>Pokušavao je riješiti križaljku kraj nje, 'bacao' je fore, ali Lidija nije 'trzala'. Pričao je nebuloze, no ništa nije privuklo pažnju seksepilne pjevačice. Njegov kolega Goran isprobao je drugu taktiku. Rekao je da je najbitnije da ona najprije njega primijeti. No i to je prošlo neuspješno. Lovro je pažnju 'hvatao' plesom.</p><p>- Istraživanje je pokazalo da kad muškarcima poraste spolni nagon, pada inteligencija - rekla mi je kolegica Rajna, a kada su pogled vratili prema Lidiji - nastao je šok. Umjesto nje, dočekao ih je papirnati lik pjevačice, a kako je to sve izgledao, možete pogledati na <a href="https://www.youtube.com/channel/UCpJNsBEupVtlLlVIYw-kFpg?view_as=subscriber">YouTube kanalu 24sata.</a></p><p>Serijal skečeva za ljude koji rade - 'Firma' nasmijava gledatelje situacijama s kojima se svi možemo susresti na radnom mjestu. Glumačkoj ekipi koju čine Marko Braić, Marko Cindrić, Zoran Pribičević, Manuela Svorcan, Vesna Ravenščak, Marija Kolb i Zoran Simikić, priključila se i atraktivna Lille. Ispričala nam je kako joj je bilo snimanju.</p><p>- Oduvijek mi je želja bila biti glumica, sada sam to ponovno ostvarila. Moram se žešće dati u to - rekla je Bačić. Dodala je i kako je shvatila da na setu moraš biti prirodan, a oduševljenje s njezinim glumačkim angažmanom ne kriju ni kolege iz serije.</p><p>- Lille nije bila loša. Dala se maksimalno u zadatak i mislim da će biti super! - rekao je glumac Marko Braić, a njegov kolega, Zoran Pribičević, našalio se i rekao kako bi uz njegovo mentorstvo bila još bolja. </p><p><strong>Jesen uz serijale 24sata oriđiđi produkcije donosi vam pregršt zabave, a sad i novi mobitel Samsung Galaxy Note10+. Ostavi komentar ispod bilo koje epizode 'Firme' i obavezno dodaj i hashtag #alijatovolim. Sve o pravilima nagradnog natječaja, pročitajte <a href="https://www.24sata.hr/fun/pravila-nagradnog-natjecaja-24-orididi-725930">ovdje.</a></strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p>