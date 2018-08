Seve je jednu od fotki iz sporne serije objavila sama iz Pariza

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Poput požara širile su se u noći na utorak eksplicitne fotografije na kojima je navodno pjevačica Severina Kojić (46). Određeni srbijanski mediji su ih objavili, a ubrzo su se počele dijeliti preko društvenih mreža po Hrvatskoj.

Na fotografijama se žena na krevetu namješta u provokativnim i eksplicitnim pozama. Oni koji su vidjeli fotografije pisali su na društvenim mrežama kako je njihova autentičnost neupitna, odnosno da je žena koja se, u potpunosti bez odjeće, na selfiejima namješta u krevetu u vrlo provokativnim i eksplicitnim pozama uistinu Severina.

Neki su ostavili mogućnost kako je riječ o fotomontaži, odnosno nagađaju kako je riječ o namještaljci u kojoj netko sličan Severini pozira kako bi ocrnio pjevačicu i tako naštetio njezinu ugledu.

Jednu od eksplicitnih fotografija koje se dijele, odnosno njezinu obrezanu, pristojnu verziju, Severina je objavila u listopadu 2014. godine, kad je sa sinom Aleksandrom bila u posjetu Parizu.

- Bonjour Pariz - napisala je pjevačica uz fotografiju. U to vrijeme Severina nije bila u vezi s Igorom Kojićem, s kojim je prohodala nekoliko mjeseci poslije, pa nije poznato ni kome su fotografije bile namijenjene.

Ovo je drugi put u posljednja dva mjeseca da interneton kruže Sevine eksplicitne fotke. Prvi put su ih objavili srbijanski mediji sredinom lipnja, no u međuvremenu su objave uklonjene s internetskih stranica.

Sve se ovo ‘događa’ upravo nakon što je Severina opet pobijedila u sudskim postupcima. Ovakve osvete bivših partnera, namještaljke i pokušaj diskreditacije nisu ništa novo. Postavlja se pitanje gdje su tome granice i kojim će se još sredstvima poslužiti. Još jutros su poduzete sve pravne radnje za zaštitu Severininih prava i interesa, rekao nam je Severinin dugogodišnji menadžer Tomislav Petrović.

Do zaključenja broja pjevačica nije odgovarala na naše pozive, no na društvenim mrežama svima se obratio Severinin muž Igor Kojić koji je, uz nekoliko fotografija na kojima je sa Sevinim sinom, napisao:

- Dragi moji, gledajte da svoje vrijeme sa svojim najmilijima provodite u sreći, baš kao na ovim slikama kojima montaža i ostale tehnike ne mogu ništa.

Sevkin muž je također uz ovu objavu dodao: “Molite za Milanov mozak”, tako jasno aludiravši na Severinina bivšeg dečka i oca Aleksandra - srbijanskog biznismena Milana Popovića.

Na Kojićeve optužbe i indirektno prozivanje menadžera Petrovića oglasio se i sam Milan Popović.

- Smatram sebe izuzetno odgovornim roditeljem i zadnjom osobom koja bi plasirala fotografije na kojima je majka mojega sina gola u kompromitirajućim pozama te za koje sam siguran da će dodatno osramotiti i uznemiriti našeg sina koji uskoro kreće u školu. Ja ga ne mogu, nitko ga ne može, zaštititi od ruganja druge djece. Ovu situaciju smatram izrazito neodgovornim i nepromišljenim majčinim ponašanjem, i to već drugi put u njezinu životu. Ne znam je li ih ona plasirala kako bi povratila nekadašnju popularnost ili je to učinio netko drugi, no ja sam zabrinut da će ovo nanijeti golemu štetu i sramotu mojemu sinu kad mu jednog dana to netko pokaže - poručio je srpski “kralj bakra”.