Snahe ispričale omalovažavanja svojih svekrva: 'Mom sinu je odrezala kosu! U sve se miješa'

Netrpeljivost između svekrva i snaha postoji otkada je brakova. Samo rijetke svekrve i snahe se slažu, bez imalo svađa, razmirica ili grubih riječi. Na portalu Cafe Mom, 15 je anonimnih mama podijelio svoja iskustva i vrijeđanja i omalovažavanja svojih svekrva, piše Miss7.

"Prema mojoj vještici od svekrve, moj sin se nikada neće odviknuti od pelena jer nisam dovoljno stroga. Draga gospođo, ostavite me na miru, ima samo dvije i pol godine."

"Mislim da moja svekrva misli dobro, ali je jako pasivno agresivna. Posljednja situacija koja mi je digla tlak je što me konstantno bocka oko toga zašto nisam naučila sina voziti bicikl. Naime, ona stalno vozi bicikl. Hm, možda zato jer je još uvijek u vrtiću i ne zanima ga toliko vožnja bicikla?"

"Počela sam raditi pa kombiniram dojenje i formulu. Kad svekrva vidi mog sina s bočicom, uvijek se namršti i pita me osjećam li se zbilja dobro što mi dijete ima plastičnu bradavicu u ustima. Molim??"

"Moja svekrva uvijek mene krivi što su mi djeca izbirljiva oko hrane jer sam ja prepopustljiva. Onda oni odu k njoj za vikend i naravno, odbijaju jesti većinu hrane koju im skuha pa naruče pizzu. Toliko o tome!"

"Znate kako postoje one stare bake koje uvijek govore kako je bebi hladno i trebaju joj čarapice bez obzira na temperaturu? Da, to je moja svekrva. Uvjerila me da će mi se beba smrznuti do smrti. P.s. Živim u Arizoni, u suptropsko pustinjskoj klimi. Moja beba je živa i bez čarapa."

"Moja svekrva me pokušava poniziti za sve stvari koje radim kad je u pitanju sigurnost i naziva me 'helikopter mamom'. Jedan od boljih primjera je da ona misli kako ja inzistiranjem nošenja kaciga za bicikl odgajam male mlakonje pa koluta očima svaki put kad mi djeca voze bicikl."

"Imam svekrvu koja je u potpunosti 'starog kova', tradicionalna, konzervativna i najiskrenije mislim kako baš i ne voli djecu. Ona misli kako sam ja jako čudna što se želim igrati sa svojom djecom. Po njoj, djecu se ne bi trebalo ni vidjeti ni čuti."

"Odrezala je mom sinu kosu!!! Moja svekrva se miješa u sve i mislila je da smo ludi što dopuštamo sinu da ima dugu kosu pa je uzela stvar u svoje ruke i ošišala mu kosu bez da je nas ili njega išta pitala."

"Posramljivanje zbog hrane me izluđuje. Moja svekrva misli kako je njezin posao konstantno me savjetovati oko toga kako hranim svoju djecu i zbilja ju više ne mogu slušati. Ne, moja djeca ne pate jer ih tjeram da jedu i povrće!"

"Prema muževoj mami, razmazit ću svoje dijete jer ju stalno umirujem kada plače. Ima tri mjeseca. Razmazit ću je svojom brigom?! Ne razmaziš ako maziš, ali moja svekrva to očito ne zna..."

"Moja djeca imaju svoje tablete i smiju ih koristiti vikendima. Naravno, moja svekrva misli kako uništavam njihov mozak i kada je kod nas (a to je obično vikendom), pokušava ih sakriti ili ih ugasi i govori djeci kako su se pokvarili. Poludjet ću!"

"Posramljivala je moje navike u trudnoće, posramljivala me oko dojenja, a sada me posramljuje jer moja beba ima raspored spavanja. Da, ja sam ovdje luda."

"Ona apsolutno nema nikakvih očekivanja oko svog sina, mog muža i njegovog roditeljstva. Ponaša se kao da mi on čini uslugu što se brine za našu djecu. Non stop slušam komentare poput: 'Baš si sretnica što ti muž mijenja pelene.' Da, jer on uopće nije roditelj..."

"Moja svekrva je poslovna žena, što je super. Ima karijeru i drago mi je što voli svoj posao. Ali, ja sam isto tako sretna što sam trenutno kućanica i nije mi lijepo što se ponaša kao da sam lijena što ne radim. Svaki put započne rečenicu s: 'Sigurno je lijepo...' i onda govori koliko 'slobodnog vremena' imam."

"Mi nismo obitelj koja ide u crkvu. S druge strane, moja svekrva je jako religiozna. Ja to poštujem, ali htjela bih i da ona poštuje mene. Konstantno me posramljuje što nisam krstila djecu i svako malo usputno spomene kako ću završiti u paklu."