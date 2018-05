Sramota: Ovako su u Udbini pokopali hrvatskog branitelja

Njegovi susjedi su nam rekli da nisu uopće osjetili neugodne mirise tijela jer susjeda drži puno mačaka u stanu pa sve ionako zaudara.

- Kad su policija i vatrogasci provalili, iznijeli su ga zamotanog u deki u hodnik i tamo je stajao. Ne zna se od čega je umro jer obdukciju nisu ni obavili, a stan su mu dezinficirali tek četiri dana kasnije - rekao nam je Jasmin Vilić (48), susjed umrlog branitelja. Remenara, koji je bio korisnik socijalne skrbi, pokopali su na mjesnom katoličkom groblju u Udbini. Humak je bio bez obilježja, bez križa, pokopan je bez crkvene ceremonije, a nije otisnuta ni osmrtnica, pa se nije ni znalo kad je ukop.

- Kosio sam travu na groblju kad sam ugledao grob bez ikakvih obilježja. Čuo sam da je Remenar umro i mislio sam doći na sprovod, ali nije bilo nikakvih obavijesti pa sam pomislio da tijelo u mrtvačnici čeka dolazak njegova sina koji živi u Puli ili Rijeci. Pogodilo me to. Pa i kućnim ljubimcima napišu ime. Popio sam tabletu jer sam i ja branitelj te mu slikao grob. Prozvao sam nadležne preko društvene mreže jer me boli nepravda - rekao nam je Ilija Šljivić Ike, komunalni radnik, uvjeren da će dobiti otkaz zbog prozivanja nadležnih na odgovornost. Nakon pet ili šest dana, govori Ike, na humku se pojavio križ s imenom i prezimenom, zapaljene su svijeće, a braniteljska udruga iz Plitvica poslala je - buket cvijeća.

Župnik Crkve hrvatskih mučenika, Josip Šimatović, kaže da mu nitko nije javio za sprovod.

- Svakako bismo se odazvali jer je to naša kršćanska dužnost. Osobno sam ga poznavao i bio mu u blagoslovu stana, ali nismo uopće znali da će biti pogreb. Grobljem upravlja općina, ne Crkva, a sve se odigralo prilično brzo. Jako žalim zbog toga - kaže župnik Šimatović. Načelnik općine Udbina Josip Seuček kaže da je odgovoran Centar za socijalnu skrb iz Gospića, ured Korenica.

- Centar za socijalnu skrb Gospić - Podružnica Korenica snosio je pogrebne troškove našeg korisnika, a neke od stavki računa su križ, svježi buket i lampion - napisala nam je ravnateljica Centra Nikolina Devčić. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku šuti. Ministarstvo branitelja priopćilo je da je Centar za socijalnu skrb dužan bio provjeriti i obavijestiti službe da je riječ o branitelju. Žale zbog nedostojnog ukopa.