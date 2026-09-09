Što je 'donut' u automobilizmu?

Ubrzanje, kočenje, korištenje zavjetrine i što čišće prolaženje kroz zavoje. Tako F1 vozači voze svoje bolide na službenim utrkama. No, izvan prvenstva mogu si dati oduška. Pa je postalo potpuno uobičajeno da se na festivalima brzine i ostalim automoto eventima bolidi Formule 1 vrte na mjestu za 360 stupnjeva, uz mnogo škripe i proklizavanje stražnjih guma.

Taj je manevar dobio naziv po američkom tipu krafni, jer trag koji ostaje podsjeća na 'donut'. Radi se o omiljenom načinu proslave pobjede u mnogim automobilističkim serijama, a viđa ga se povremeno i nakon završne utrke sezone u Formuli 1.

Foto: Red Bull Content Pool

'Donut' se F1 fanovima sviđa iz nekoliko razloga. Kao prvo, izvodi se u najnižoj mogućoj brzini pa motor ispušta vrlo glasne zvukove. Sve to prati bijeli dim od paljenja guma i ispisivanje crnog traga na asfaltu. Cilj je savršeno proklizavanje koje će stvoriti trag što bliži kružnici.

Jedan od vozača koji su doveli izvođenje 'donuta' do savršenstva svakako je David Coulthard. On se može pohvaliti da je prije desetak godina izveo ovakvo kontrolirano proklizavanje na helidromu Burj Khalife, najvišeg nebodera na svijetu. Legendarni Škot točno zna kako koristiti gas, a kako kvačilo da bi njegov bolid Formule 1 napravio perfektnu kružnicu uz glasnu riku motora.

Foto: Red Bull Content Pool

- Prilično sam dobar u tome. Izveo sam ih više od 50, prve još dok sam vozio utrke. To je uvijek bio važan element. Neki F1 vozači ostave trag koji je više sličan hot dogu. Ja se uvijek potrudim napraviti lijepu kružnicu - naglašava pobjednik 13 F1 utrka i viceprvak iz 2001. godine.

Uz 'donut' postoji i 'burnout'. Tu se stražnje gume dime na sličan način, ali bolid stoji na mjestu ili se tek lagano kreće prema naprijed. Izvorna uloga ‘burnouta’ bila je zagrijavanje guma u utrkama ubrzanja, ali u novom mileniju uglavnom se izvodi samo da bi publika u tome uživala.

Foto: Red Bull Content Pool

Sve to DC ima u svom repertoaru i sprema se demonstrirati u Ulici grada Vukovara 27. rujna. Na zagrebačkom Red Bull Showrunu pridružit će mu se majstori drifta i spinninga pa proklizavanja sigurno neće nedostajati. Hrvatski obožavatelji automobilizma slobodnim stilom definitivno će doći na svoje.