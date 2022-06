Svekrva zaratila u kuhinji sa snahom : 'Još uvijek nemate djecu, a 10 godina ste zajedno'

Ne možeš me zvati baba kad još nemate djecu. Već bi to bilo drugačije da imate dijete. To bi lijepo zvučalo, oštra je bila svekrva Ana prema svojoj snahi Nikolini na snimanju novog serijala 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE - Tko mi bolje kuha?

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovaj kulinarsko-reality show, po licenci distributera Global Agency, rješava vječno pitanje: tko bolje kuha - žena ili majka, odnosno muž ili otac. U ovoj epizodi, sin Ivan je za svoju majku Anu i buduću suprugu Nikolinu, odabrao da mu pripreme juneće šnicle u umaku te kao prilog krumpir u pećnici. Nakon što Ana i Nikolina pripreme jelo, profesionalni chef i službeni Tommy chef Fabricio Vežnaver će jela poslužiti identično kako bi Ivanu bilo još teže pogoditi tko je koje jelo skuhao.

Već sa samim odabirom jela, počela su negodovanja i razmirice.

- Molim!? Odakle ti to? Ajde, neka ti je, neka ona pobijedi - nezadovoljna je bila Ana nakon što je čula što je sin odabrao da mu ona i Nikolina spreme.

No, nakon početnog nezadovoljstva, odradile su kupovinu namirnica u Tommy trgovini te im je chef Fabricio Vežnaver dao pokoji savjet, a onda su se bacile na kuhanje. Društvo tijekom kuhanja radio im je komičar i voditelj serijala 'Tko mi bolje kuha?' Goran Vinčić Vinča.

- Vidim da imate tešku ruku, gospođo Ana. Je li to iz ljutnje prema sinu? - pitao je Vinča dok je gledao kako svekrva Ana udara meso kako bi ga stanjila.

Svekrva Ana i snaha Nikolina priznale su prije snimanja epizode da među njima zna postojati koja nesuglasica, a to je brzo došlo na vidjelo nakon što je Vinča pitao jesu li Ivan i Nikolina u braku.

- Neozbiljni ste, deset godina ste skupa, a još niste u braku i nemate djecu - oštro je komentirala svekrva Ana prema snahi Nikolini koja joj je uzvratila:

- Za mene je brak samo kupoprodajni ugovor, a ako budete dobri, možda i dobijete unuka - rekla je Nikolina.

Iako se situacija nakratko smirila, tenzije su ponovno oko pitanja braka eskalirale.

- Čak bi vam dala kuću, ali uvjet je da se oženite i da dobijete dijete - dodala je Ana, no Nikolina je na njezinu ponudu samo odmahnula glavom i krenula završavati svoje jelo.

Nakon što su završile s kuhanjem, chef Fabricio probao je oba jela i servirao ih identično i tada je došao trenutak odluke za Ivana. Sjeo je za stol, pred njim su dva tanjura, a kraj njega dvije žene koje najviše voli u svom životu. Vidjela se nervoza na njegovom licu, a i njegova partnerica i majka nisu mogle sakriti nervozu dok su gledale Ivana kako isprobava jelo.

- Između dvije vatre sam. Mama će se naljutiti ako ne odaberem njezino jelo, a Nikolina će se naljutiti ako ne odaberem njezino jelo. Nikako ne mogu pomiriti te dvije strane i sigurno će biti jezikova juha nakon - komentirao je Ivan dok je donosio finalnu odluku.

POGLEDAJTE VIDEO:

A koga je odabrao, saznajte u prvoj epizodi serijala 'Tko mi bolje kuha?' na YouTube kanalu 24sata. Serijal 'Tko mi bolje kuha?' i svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na YouTube kanalu 24sata, našim Facebook, TikTok i Instagram profilima, na Videoteci 24sata te na 24sata.hr.

PRIJAVI SE U NOVU SEZONU: