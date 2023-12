Svim na zemlji sretan Božić i Nova godina od Lidije Bačić

Lidija Bačić Lille i 24sata za vas su pripremili čak pet predivnih 'covera' božićnih i zabavnih, stranih i domaćih pjesama te četiri Lidijina pjesme uz pratnju gitare i klavijature. Uz njih možete kititi bor na Badnjak, pjevati s obitelji i prijateljima za Božićnim stolom i zagrijati se ili spremati za doček Nove godine ili, čak, ući u 2024. s Lidijom Bačić Lille na YouTube kanalu 24sata.

Splitska pjevačica još je jednom pokazala da može otpjevati baš sve. Do sada je za 24sata napravila covere raznih stranih i domaćih glazbenika - Rihanne, Lady Gage, Jasona Derula, Dine Merlina, Olivera Dragojevića, Josipe Lisac, pa čak i hrvatsku himnu 'Lijepa naša'. A, evo, što smo vam pripremili za Božić i Novu godinu 2024.

Na Badnjak, 24.12. Lidija će pjevati svoju pjesmu 'Prvi Božić bez tebe' i 'The World Needs More Santas'.

Za Božić uživajte u pjesmi 'Svim na zemlji' te 'Sretan Božić' by Lidija Bačić Lille.

Kod nas zagrijavanje za Novu godinu kreće već 30.12., u subotu kada će Lille otpjevati svoju pjesmu 'Lip ka Dalmacija' te pjesmu legendarnog Zdravka Čolića, 'Ti si mi u krvi'.

A na Staru godinu uređujemo se, pijemo, pjevamo i plešemo uz Lidijinu pjesmu 'Ne daj me' te pjesmu Novih fosila 'Još te volim'.

Pripremili smo i veliko božićno darivanje na YouTube kanalu 24sata. Lidija je odlučila ponovno iznenaditi naše gledatelje svojim poklonima.

Prisjetimo se, u ljetnim mjesecima poklanjali smo ručnik s likom Lidije Bačić iz njezine 'Planet Lille' kolekcije, a ove godine poklanjamo tri koncertna plakata s likom i originalnim potpisom Lidije Bačić. Vaš zadatak je u komentaru ispod videa darivanja, isključivo na YouTube kanalu 24sata, napisati božićnu čestitku osobi koju volite te ju označiti u komentaru. Tri najljepše božićne čestitke dobit će Lidijin dar. Pobjednike ćemo proglasiti u ponedjeljak, 25.12. u 17 sati. Budite kreativni i sretno!

Lidija Bačić prosinac je provela radno, a tako će biti i za doček Nove godine, jer je pjevačica najavila koncert u Biogradu na moru na Trgu kralja Tomislava, a apsolutan hit na društvenim mrežama je i njezin nastup sa Sašom Matićem na privatnom partyju u Srbiji.

