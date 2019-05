'Tara je najveći mladi talent na estradi, mogla bi biti pjevačica'

Tara je radišna, plemenita i ambiciozna, mislim da je ona najveći mladi talent na našoj estradi, iako ne želi biti pjevačica, mogla bi to biti, rekao je Dino Jelusić (26). On i njegova pjevačka partnerica, glumica Tara Thaller (22) pobijedili su u ovogodišnjem izdanju showa ´Zvijezde pjevaju´. Kao najdraži nastup u showu ističe legendarni hit grupe Led Zeppelin `Rock and Roll`.

Iako mladog Požežanina pamte kao prvog pobjednika Eurovizije za djecu iz 2003. godine s pjesmom ´Ti si moja prva ljubav`, on posljednjih nekoliko godina gradi zavidnu svjetsku karijeru kao pjevač planetarno popularnog Trans-Siberian Orchestra. O njihovoj popularnosti dovoljno govori činjenica da su 2018. bili najprodavaniji bend u Americi.

Pjevač nam je otkrio i da jednako voli svirati pred domaćom i stranom publikom, ali ipak bi svoju karijeru nastavio u Americi. Kao pjevačke uzore, istaknuo je frontmena grupe Whitesnake Davida Coverdalea te Ronnieja Jamesa Dia. Da nije pjevač bio bi stolnotenisač, a igranje tenisa i stolnog tenisa mu je omiljena aktivnost kada ima slobodnog vremena.

- Od naših pjevača, volio bih snimiti duet s Gibonnijem ili Massimom, a od stranih bi to bila Jessie J - kaže Dino, koji smatra da pjevač ne mora imati ni stas ni glas, već mu jednostavno ljudi trebaju vjerovati.

Za pet godina se vidi u inozemstvu sa svojim bendom u rasprodanim velikim klubovima, a uskoro sprema i novi projekt.

- Ne mogu otkriti o čemu se radi, ali to je nešto veliko. Jedino što ću otkriti je da ću raditi s članovima svog najdražeg benda u jednom novom bendu - rekao je pjevač.

Intervju pogledajte na YouTube kanalu 24sata.