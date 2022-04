'The Savage' napao i brutalno nokautirao bodybuildera Ursu!?

Nikad se nisam ranije probudio kako bih krenuo u novi dan i na trening, rekao je Stjepan Ursa na samom početku videa s jednim od najboljih hrvatskih boksača, Alenom Babićem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kultursa je novi serijali na YouTube kanalu 24sata u kojem će Stjepan Ursa ugostiti poznate osobe iz svijeta sporta i s njima provoditi po cijele dane (ili barem veći dio dana).

- Ma to je prava priča, pravi show. Slušam ljude kako pričaju i u toj cijeloj priči sam shvatio da ljudi zaista ne znaju što je profesionalni sport i kako žive vrhunski sportaši. E vidiš, ja ću kroz ovaj show probati pokazati tko su zapravo sportaši i kakav je njihov život. I naravno da ću probati raditi sve što i oni. Očekujem brutalnu i edukativnu zabavu i stvarno me vesele takvi projekti. I hvala ekipi 24sata što me uključila u ovaj projekt - objasnio je Ursa. Poznati hrvatski bodybuilder krenuo je u novi dan već u 6:00 ujutro kada je posjetio Alena Babića na jutarnjem trčanju. Nakon napora zapjevali su 'Jedna lasta ne čini proljeće...'

- Danas ćemo raditi ruke, tehniku. Najviše volim ove male i brze vreće, a pomoću ove teške 'water' tražiš protivnika i radiš na snazi i probojnosti... - rekao je Babić i dodao:

- Najteže mi je ući u ring, to je stvarno najgori dio ovog sporta. Posebnog zagrijavanja nema, barem kod mene, jer kad vidiš preko puta nekog tko ti želi nauditi, brzo se zagriješ. Što se tiče udaraca u meče, skoro svaki put slomim šaku - kaže The Savage i za to vrijeme pokazuje koliko je tanka zapravo boksačka rukavice.

Nakon drugog treninga dečki su krenuli na ono što je obavezno za svakog profesionalnog sportaša, a to je redovna masaža.

- Gospodin Fran Murović me pozvao kada je vidio da sam pobijedio u prvom meču i ponudio mi pomoć. Danas bez masaže ne mogu zamisliti svoj trenažni proces - objasnio je Babić. Nakon masaže i popodnevnog odmora dečki su odlučili odraditi sparring, a kako je to prošlo i koje su si izazove zadavali pogledajte u prvoj epizodi serijala sa Stjepanom Ursom koji možete pratiti svakog ponedjeljka na YouTube kanalu 24sata!