'DECI VINA I MOJE SRCE'

Til Čeh ima novi hit, a u spotu je poznati plivač ultramaratonac!

Piše 24sata video,
Foto: privatna arhiva

Slovenski mladi pjevač Til Čeh izbacio je novu pjesmu u već poznatom ritmu, a u spotu mu se pridružio i plivački ultramaratonac i Chuck Norris

Energična, duhovita i prepuna zaraznog ritma, 'Šminka' savršeno spaja prepoznatljiv Tilov šarm i njegovu sposobnost da u samo nekoliko stihova prenese svakodnevne situacije na zabavan način.

POGLEDAJTE SPOT: 

Nova pjesma 'Šminka' prava je zabavna 'bomba', a u spotu se Tilu pridružio i legendarni Martin Strel - svjetski rekorder u plivanju najdužih rijeka na svijetu!

Foto: privatna arhiva

Til Čeh posljednjih godina sve je češće prisutan ne samo na slovenskoj, već i regionalnoj glazbenoj sceni. Sa svakim novim singlom potvrđuje da zna kako napraviti pjesmu koja se ne može izbiti iz glave. Njegovi dosadašnji hitovi poput ‘Moja’, ‘Mam pa te mam’ i ‘A bi, a bi’ skupili su milijune pregleda na YouTubeu kanalu, a publika ih obožava zbog pozitivne energije, duhovitih tekstova i lako pamtljivih melodija.

Foto: privatna arhiva

S novim hitom Til pokazuje da nije stao na svojim dosadašnjim uspjesima. Ako je suditi po dosadašnjem uspjehu, pred Tilom je još jedno razdoblje hitova, smijeha i ritmova koji osvajaju na prvo slušanje.
 

Pogledajte i pjesmu: 

LUDA JE NOĆ - MARCO CUCCURIN (Official Music Video) 02:52
Poslušaj hit LUDA JE NOĆ by Marco Cuccurin! | Video: JoomBoos

