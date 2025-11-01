Slovenski mladi pjevač Til Čeh izbacio je novu pjesmu u već poznatom ritmu, a u spotu mu se pridružio i plivački ultramaratonac i Chuck Norris
Til Čeh ima novi hit, a u spotu je poznati plivač ultramaratonac!
Energična, duhovita i prepuna zaraznog ritma, 'Šminka' savršeno spaja prepoznatljiv Tilov šarm i njegovu sposobnost da u samo nekoliko stihova prenese svakodnevne situacije na zabavan način.
Nova pjesma 'Šminka' prava je zabavna 'bomba', a u spotu se Tilu pridružio i legendarni Martin Strel - svjetski rekorder u plivanju najdužih rijeka na svijetu!
Til Čeh posljednjih godina sve je češće prisutan ne samo na slovenskoj, već i regionalnoj glazbenoj sceni. Sa svakim novim singlom potvrđuje da zna kako napraviti pjesmu koja se ne može izbiti iz glave. Njegovi dosadašnji hitovi poput ‘Moja’, ‘Mam pa te mam’ i ‘A bi, a bi’ skupili su milijune pregleda na YouTubeu kanalu, a publika ih obožava zbog pozitivne energije, duhovitih tekstova i lako pamtljivih melodija.
S novim hitom Til pokazuje da nije stao na svojim dosadašnjim uspjesima. Ako je suditi po dosadašnjem uspjehu, pred Tilom je još jedno razdoblje hitova, smijeha i ritmova koji osvajaju na prvo slušanje.
