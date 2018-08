'To je odvratno': U trgovini snimao djevojku ispod suknje

Dramatična snimka prikazuje trenutak u kojem se otac suočava s čovjekom koji je navodno snimljen nadzornom kamerom u shopping centru u gradu Cypress u Kaliforniji kako snima njegovu 15-godišnju kćer i to ispod suknje.

Ismael je bio u shoppingu sa suprugom i kćerkom kad je primijetio da se 29-godišnji Jorge ponaša neprirodno.

Na snimci nadzorne kamere može se vidjeti kako Ismael prati 15-godišnjakinju po dućanu i namješta kut pod kojim je snima ispod suknje. Izgleda kako je to sve pratio otac djevojke jer je u jednom trenutku reagirao.

Iz muškarčevih ruku je izbio mobitel koji je pao na pod dućana. Nakon toga ga je agresivno odgurnuo kad je ovaj posegnuo za mobitelom.

Duarte tvrdi da je slijedio Ibarru nakon što je ovaj izašao iz dućana i uspio je snimiti registarske pločice njegova auta.

Policija ga je nakon toga uhitila zbog sumnje na povredu privatnosti.

- Naljutilo me to što je snimao djevojku, u ovom slučaju moju kćer, bez njezina znanja - objasnio je ovaj otac razlog zbog kojega je burno reagirao.

Iz policije su potvrdili kako je Ibarra prije ovog, počinio slično kazneno djelo ranije istog dana u još jednoj trgovini.

- To je odvratno. Točno je znao što radi. I grozna je pomisao na to koliko je to puta već radio. I koliko će puta i dalje to činiti - zgroženo je rekla Dearteova supruga Angelica.