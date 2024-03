Tončica Čeljuska: 'Ne zanimaju me zlonamjerni komentari o mom izgledu, ne čitam ih više'

Bila sam na svim kontinentima, od Australije do Južne Amerike, no daleko je to još od pravog putnika. Puno više još imam za vidjeti nego što sam vidjela, ispričala nam je voditeljica Tončica Čeljuska u velikom intervjuu na YouTube kanalu 24sata.

Popularna voditeljica vodila je intervjue s brojim ljudima, ali do nekih koje želi, još uvijek nije uspjela doprijeti.

- Željela bih napraviti intervju s Lukom Modrićem i Antom Gotovinom. Modrić je filmska priča - od siromaštva do najveće nogometne zvijezde - otkrila nam je voditeljica.

Na pitanje, koje tehnike voditeljica koristi na poslu, Tončica je odgovorila da je bitno znati slušati sugovornika, ne prekidati. Voditeljica je osim novinarstva, završila edukacijski program 'Postani life coach'. Smatra da će joj znanja i vještine koje je tom diplomom stekla pomažu i u novinarskom poslu, osobito u međuljudskim odnosima.

Ispričala je i kako zna dugo čekati svoje goste u emisiji, najduže je čekala Tomislava Mihaljevića, CEO Cleveland clinic, najprestižnije zdravstvene ustanove na svijetu.

- Ta bolnica ima budžet kao 2 Hrvatske i ima 66.000 zaposlenih. Dugo sam čekala ovog gosta, ali to mi je za sada jedan od najdražih intervjua - rekla nam je.

Jedan od posebnih intervjua bio joj je i onaj s glumcem Milošem Bikovićem. Snimala ga je pulskoj Areni tijekom filmskog festivala, na kojem je bio gost povodom svjetske premijere filma "Južni vetar 2: Ubrzanje”.

- Ispričao mi je da dolazi iz netipične obitelji, njegovi su se roditelji dva puta ženili i rastajali, a on i 16 godina stariji brat koji je iguman u manastiru, rođeni su u dva braka istih roditelja - rekla nam je.

Također, otkrila nam je kako je prije čitala komentare ispod svojih intervjua, no danas to radi sve češće, posebice jer većina tih komentara nije konstruktivna kritika, već 'hejt'.

- Ne zanimaju me komentari o mom izgledu, nitko ne komentira o samom intervju - zaključila je.

Cijeli intervju s Tončicom Čeljuskom pogledajte na YouTube kanalu 24sata.