Top serije koje preporučuju naši glumci: Od Igre prijestolja do popularnog švedskog serijala

<p>U moru serija koje se svakodnevno nude na različitim platformama, više ne znamo koju bismo odabrali. Zbog toga smo naše glumce iz <strong>24sata oriđiđi serijala 'Firma'</strong> pitali za savjet, odnosno za preporuku. Koja su top tri serije koje moramo pogledati? Neke ste vjerojatno i gledali, no na popisu će se pronaći sigurno i neka za 'binge-watching' vikendom. </p><p><strong>MARIJA KOLB</strong></p><p>Igra prijestolja. Vrijedi pogledati zbog žanra i silnih nepredvidljivih prevrata.</p><p>Državnik novog kova. Zbog toga što je Richard Mayall utjelovio Alana B Starda na način da obožavate lik i djelo tog najogavnijeg političara.</p><p>Švedska serija Äkta människor, odnosno Real humans. Tematika je zanimljiva - humanoidni roboti koji služe ljudima i umjetne inteligencije koja počinje nadrastati onu prirodnu, ljudsku. </p><p><strong>MARKO CINDRIĆ</strong></p><p>Twin Peaks jer je David Lynch majstor.</p><p>Breaking Bad jer je serija remek-djelo u svakom pogledu.</p><p>Beverly Hills jer su 90-e bile super.</p><p><strong>VESNA RAVENŠČAK</strong></p><p>Dražesni pupoljci svibanjski. Toliko su dražesni da osjećate mirise i okuse. </p><p>Smash. Zbog toga što je Broadway.</p><p>Černobil, jer je istina.</p><p><strong>ZORAN SIMIKIĆ</strong></p><p>Narcos. Fascinantno je vidjeti kako su situacije kreirane na istinitim događajima.</p><p>Peaky Blinders. Odličan scenarij, režija, gluma i glazba.</p><p>Igra prijestolja. Uvijek sam bio malo 'geek' pa jako volim SF i fantasy, a ovo je na najvišem nivou.</p>