Kupao sam se i prao svoj veš u gusanoj kadi koju sam našao tu na imanju. Potrebu za frižiderom i wc-om nisam imao, no jedino što mi je falilo bila je tekuća i topla voda. Nakon nekog vremena života u prirodi shvatiš koliki je to zapravo luksuz, komentirao je Nikola Borić (44) koji se prije pet godina odlučio za život na obroncima Papuka, u selu Kokočak. Kao pustinjak.

Dao milijune eura prijateljima

Napustio je život svjetski poznatog trenera koji je radio s reprezentacijama Turske, Etiopije i Azerbajdžana, te trenirao brojne sportaše koji su u svojim disciplinama bili šampioni i olimpijci. Novac koji je zaradio podijelio je prijateljima. Riječ je o milijunima. Mnogi su ga nazivali čudakom. Ipak, on je imao svoju viziju. Dani su mu se često sastojali od osam sati meditiranja, a ostalo vrijeme bavio se gradnjom kuće od zemlje i slame, brigom o životinjama.

Danas - pet godina nakon je i dalje tamo, na farmi - koja je življa nego ikada. Otvorio je obrt, povezao proizvođače eko hrane i danas od toga živi. Našao je djevojku, volontira, trenira djecu u Orahovici.

Nikolu Borića snimao je i Ben Fogle

O njemu je dokumentarac snimio i poznati svjetski pustolov - Ben Fogle, 'New lives in the wild' (Ljudi iz divljine). Dokumentarac je objavljen nedavno i u Hrvatskoj, a sve je u produkciji Warner Bros Picturesa. Prikazuje se u 50 zemalja svijeta. O njegovom životu redovito pišu i svjetski mediji. Sada je svoj život ispričao i za 24oriđiđi produkciju u formatu Moja priča.

Na početku je, prisjeća se, bilo jako teško.

- Neki su mislili da dilam drogu, poslali su policajce po mene, ne razumijem zašto ljudi jedni drugima to rade - priznao je u suzama u dokumentarcu.

No, iako je nekima i danas ostao čudak, Nikola Borić otvorio je obrt Shumsku farmu kako bi prodavao eko proizvode koje sam uzgaja. Nikola uzgaja svinje, stare sorte voća poput jabuka, šljiva i krušaka, orah, i naravno, divlje plodove poput kestena, kupina i gljiva.

Sa svinjama su krenuli kao primarnom zaradom i uzeli pasmine s najkalitetnijim mesom - mangulice, no kad su svinjama dali imena svinje su prestale biti hrana, a postali kućni ljubimci.

- Ovdje je Maša, Sonja, Zlatko, Boja, Gojko - pokazivao nam je Nikola nabrajajući svoje ljubimce, svinje. Dodao je i kako ne može više koristiti svinje za meso i da će s time prestati.

Trener Borić povezao je lokalne OPG-ovce

Zbog prevelike potražnje, a premalih viškova, pokrenuo je i ostatak lokalne zajednice.

Odlučio je kreirati i klaster pod nazivom Made in Papuk koji okuplja više malih obiteljskih gospodarstava, lokalne OPG-ovce. Cilj im je samo jedan - boljitak čitave zajednice malih proizvođača, kao i osvještavanje kupaca o važnosti načina proizvodnje hrane.

- Jednom tjedno šaljemo pakete hrane za Zagreb, čitavu Hrvatsku i Europu. Trenutno imamo oko 150 proizvoda u ponudi, a inače 400 jer proizvodimo isključivo sezonski - dodao je.

Nikola trenutno živi u kući iz obnove jer mu je kuća koju je sagradio sam i isključivo od prirodnih materijala s imanja - izgorjela. Već su 2020. godine odmah nakon požara željeli sagraditi kuću od konoplje, no zbog pandemije su morali odgoditi radove.

- Što me oduševljava kod života u prirodi je to da niti jedan dan nije isti. Svaki dan je nešto novo, nikada ne znaš što će te taj dan donijeti. Svaka godina je drugačija, svaka sezona, svako godišnje doba i to je ono što me svaki put iznova razveseli - dodao je za kraj Nikola.

Što će budućnost donijeti i gdje se vidi, kaže, niti sam još ne zna. Sretno Nikola!

