U 'Firmi' stalno traži posao, a u zbilji radi na sve strane: 'Šefovi na radiju nisu nimalo opasni'

Mladu glumicu ovo ljeto gledali smo u seriji 'Teini dnevnici', a sad u serijalu 24sata oriđiđi produkcije 'Firma' glumi Maju, neumornu djevojku koja očajnički traži posao

<p>Baš to! Od Doreen do Maje. Uloge su poprilično različite, nema nekih sličnosti, osim tog 'glupog' momenta u karakteru. S Doreen sam se jako zabavila, vratilo me u srednju školu i 'probleme' kojima bih se sad najrađe i vratila jer zapravo, nisu problemi. Maja mi je bila izazov. Kad sam pročitala scenarij bila sam oduševljena, nasmijala sam se do suza, a onda me ulovila paranoja hoću li ja tome dobro pristupiti i iznijeti onako kako bih htjela. Naravno da uvijek može bolje, ali zadovoljna sam kako je ispalo, rekla je glumica Manuela Svorcan.</p><p><strong>POGLEDAJTE NOVU EPIZODU 'FIRME': </strong></p><p>Ovo ljeto gledali smo je u hit YouTube seriji na JoomBoosovom kanalu <strong>'Teini dnevnici'</strong> gdje je glumila slatku i pomalo blesavu Doreen, Amerikanku koja se u govoru 'fura' na ekavicu. U serijalu 24sata oriđiđi produkcije '<strong>Firma' </strong>glumi Maju, djevojku koja već nekoliko epizoda traži posao. I to joj ne uspjeva. Zato je Manuela njezina totalna suprotnost jer joj posla niti u ovo krizno vrijeme ne manjka.</p><p>- Bavim se plesom, glumom i pjevanjem, forma mjuzikla. Jedno ne isključuje drugo, pa djelujem na sva tri polja. Pokušala sam se odvojiti kroz život od nečega kako bih bila normalna i fokusirati se na samo jednu stvar, ali nije uspjelo i svojim tempom idem naprijed. Ne zamaram se više time. Imam sreću raditi ono što volim. Trenutno mi se ostvarila također jedna dugogodišnja želja tako da sam trenutno ponosna radijska voditeljica Antene Zagreb - rekla je svestrana Manuela. U serijalu 'Firma' tematizira se i odnos radnika i poslodavca. Manuelu smo pitali kakav je ona imala odnos sa svojim šefovima. </p><p>- Na radiju imam šefove. Srećom, oni nisu opasni. Dok je ugodna, radna atmosfera, dok se međusobno poštujemo i razumijemo, nemam problema s tim da imam nekog nadređenog - rekla je. Na setu 'Firme' šef joj je bio Igor Barberić, s kojim je već i prije surađivala. </p><p>- Igor Barberić je prva osoba s kojim sam radila profesionalno u Zagrebu i veselim se svakom projektu kojeg on potpisuje. Iznimno talentirana osoba, radišna, dobra. Ma sve - rekla je. A kakvo je stanje u kazalištu s obzirom na pandemiju?</p><p>- Kazališna scena nije stala za mene. Stala je za sve trenutno. U Lisinskom je aktivan mjuzikl 'Mi o Vuku' koji će se igrati i dalje kad budu malo bolja vremena. Ja za sve nađem vremena, ako mi je do toga stalo. Kazalište i film su sastavni dio mog života. Kao i pjevanje - rekla je o trenutačnoj situaciji u kojoj smo se svi našli. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Budući da je glumila u dva YouTube serijala, pitali smo je što misli o toj platformi kao budućnosti za glumce. </p><p>- Odlična platforma za promociju, većina stvari mi se sviđa, podržavam to dokle god je sadržaj konkretan i pristojan. Svakako mislim da je to budućnost - rekla je. </p><p>Epizodu 'Firme' u kojoj glumi i Manuela, pogledajte na <strong><a href="https://youtu.be/3Q0R4RrlG2w">YouTube kanalu 24sata. </a></strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ono kad si kavalir kod aparata za grickalice</strong></p>