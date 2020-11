Kad je krivac za svađu na poslu aparat za grickalice: Pocrvenio je od bijesa, a ona se smješkala

U šestoj epizodi 24sata oriđiđi produkcije 'Firma' prikazuje se situacija koja se sigurno svima nama dogodila - ono kad smo cijelu vječnost čekali kolege da kupe nešto na aparatu s grickalicama

<p>Ono kad je kolega kavalir kod aparata za grickalice. I onda nadrapa. I sami znate kako to izgleda kad vam kolegica na poslu koja radi prekovremene, i još je u PMS-u, može žarko željeti slatkiše, svih vrsta. A vi samo želite uzeti taj sok koji će vas spriječiti od dehidracije na sastanku sa šefom koji traje cijelu vječnost. Ovo je ukratko radnja šeste epizode serijala <strong>24sata oriđiđi produkcije - Firma.</strong> U njoj se s takvom situacijom na satiričan način šale glumci Marija Kolb, Marko Braić i Manuela Svorcan. </p><p><strong>POGLEDAJTE NOVU EPIZODU ‘FIRME’ I SUDJELUJTE U NAGRADNOM NATJEČAJU U KOJEM MOŽETE OSVOJITI MOBITEL:</strong></p><p>- E pravi si džentlmen, brzo ću ja - rekla mu je Jasna kad su se susreli ispred aparata s grickalicama. Kuna po kuna, pa pedeset lipa pa još sitnije kovanice, a onda je još zaboravila uzeti kusur. Kolegi Lovri se već digla kosa na glavi. </p><p>- Joj, kak' sam smotana - rekla je uz dozu nervoznog smiješka, a Lovrin sastanak je već počeo. Bez njega. Kako se dalje odvila situacija, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Firme'.</p><p>A kako je glumica Marija Kolb shvatila lik pomalo luckaste, ali nesigurne Jasne?</p><p>- Jasnin lik otkrivala sam malo pomalo, od epizode do epizode i uvijek bi me nešto novo kod nje iznenadilo. Mogu reći da s njom dijelim poneke karakteristike. U poslu sam predana i odgovorna, ali ne izdržavam u okruženju koje koči kreativnost i nameće stroge okvire. Umjetnička sam duša i najvažnije mi je da radim posao u kojem uživam s ljudima koje cijenim. Po prirodi sam zaigrana i vesela, volim se glupirati, ali brzo „zamračim“ ako osjetim nepravdu ili loše namjere. Nisam proračunata i ne gledam puno unaprijed za razliku od Jasne, više živim prema osjećaju, od dana do dana. Od Jasne puno učim o toleranciji i strpljenju - rekla je Marija.</p><p>Jasna je u prošloj epizodi Firme kolegama kuhala sarmu bez mesa i kupusa, kako bi im se uvukla pod kožu. Ali baš joj i ne ide... Lovro i Jasna su slični u mnogočemu.</p><p>- Lovro je dušica od cčovjeka kojeg nitko ne primjećuje. Plah je, miran, kolegijalan, onaj lik na poslu poslu kojeg nitko nije svjestan dok ga ne treba za nešto iskoristiti - rekao je Braić o svom liku. Osim u 'Firmi', glumca gledamo u još nekoliko projekata. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Na svu sreću, ne mogu požaliti. Snimao sam 'Tvoje Lice Zvuči Poznato', onda kada je bila najgora situacija što se tiče zaposlenja u struci. Nakon tog projekta uletio sam u seriju 'Dar Mar', pa zatim i 'Firma'. Mogu biti samo zahvalan do neba i uživati u svakom trenutku - rekao je Braić. </p><p>Jesenska shema na svim platformama 24sata, od Youtubea, Facebooka, Instagrama, Tik Toka i na 24sata.hr, donosi nove i zabavne formate u sklopu <strong>24sata oriđiđi produkcije.</strong> </p><p>Kako bi nagradili to što nas gledate iz dana u dan, spremili smo vam nagradni natječaj.</p><p>Napiši zabavan i originalan komentar ispod bilo koje epizode <strong><a href="https://youtu.be/naBMvGiu150">'Firme' na YouTube kanalu 24sata.</a></strong> Uz svoj komentar obavezno stavi hashtag #alijatovolim. Najoriginalniji komentar osvaja mobitel <strong>Samsung Galaxy Note10+</strong>. Nagradni natječaj traje od 3.11. do 30.11.</p><p><strong>Više o PRAVILIMA NAGRADNOG NATJEČAJA pročitaj <a href="https://www.24sata.hr/fun/pravila-nagradnog-natjecaja-24-orididi-725930">ovdje.</a> </strong></p><p><strong>POGLEDAJTE PRETHODNU EPIZODU 'FIRME':</strong></p>