Uljanik blokirala tvrtka kojom je upravljao ministar Horvat

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Dok uprava Uljanika pregovara s dobavljačima da se skinu blokade računa kako bi se izbjegao stečaj i plaće radnicima se isplaćivale preko računa, saznajemo da je škver blokirala i mala zagrebačka tvrtka bez formalno zaposlenih.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1201196 / ]

A ona je direktno povezana s tvrtkom u kojoj je četiri godine u upravi bio sadašnji ministar gospodarstva Darko Horvat. To otvara potencijalni sukob interesa ministra Horvata jer upravo on treba osigurati proračunski novac za pomoć Uljaniku. Kad bi se njegova bivša tvrtka naplatila od državnog novca, to bi se moglo protumačiti kao pogodovanje. Kako stvari sad stoje, većina dobavljača kojima je Uljanik ostao dužan ostat će kratkih rukava.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1201192 / ]

Ministar Horvat nam je poručio da neće osiguravati novac u proračunu za bilo kojeg dobavljača, pa tako ni za tvrtku koju je vodio do prije dvije i pol godine.

Račun 3. maja i Uljanika blokirala je tvrtka Ivis 94 Energija koja je osnovana kao jednostavno trgovačko društvo. A njezin vlasnik je tvrtka Energy Plus iz Ludbrega koja se bavi proizvodnjom LED rasvjete i drugih uređaja obnovljive energije te u kojoj je četiri godine član uprave bio sadašnji ministar Horvat.

Vlasnik tvrtke Energy Plus Zvonko Magić potvrdio nam je informaciju da su blokirali račun 3. maja, a da je onda i kao sudužnik blokiran i Uljanik. Nije htio reći koji je iznos blokade, a tu informaciju nisu htjeli potvrditi ni u Uljaniku. Radi se, navodno, o višemilijunskom iznosu. Magić samo opovrgava da se radi o više od 30 milijuna kuna, ali točan iznos nije htio otkriti, kao ni prirodu poslovnog odnosa s 3. majem i Uljanikom.

Pohvale za Horvata

- Tvrtka Ivis 94 Energija je na temelju neizvršavanja Ugovorom preuzetih obveza iskoristila svoje pravo korištenja mjenica za 3. maj, a Uljanik se našao u blokadi kao sudužnik 3. maja. Ne postoji povezanost gospodina Horvata s tvrtkom Ivis 94 energija, jer je on otišao iz tvrtke Energy Plus 2015. godine, a mi smo kupili tvrtku Ivis 94 Energija u siječnju ove godine - pisano nam je odgovorio Magić.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Kad je Horvat ušao u Vladu Tihomira Oreškovića kao ministar gospodarstva, a zatim i zamijenio Martinu Dalić u Plenkovićevoj vladi, Magić je imao samo riječi hvale za bivšeg zaposlenika.

- Brz je i vrijedan, poderao je jedan automobil koliko je bio na terenu. Vidio je što znači privreda jer kod nas gospodarstvenika nema infuzije. Kad bi mu dali slobodne ruke, Hrvatska bi imala dvoznamenkasti rast - poručio je Magić.

Valjda će biti održivo

Nama je dodatno ustvrdio, iako nije ulazio u detalje, da su pomogli 3. maju.

- Žao nam je da sad tamo ljudi, nakon naše intervencije, imaju bolje uvjete za rad po propisima, a ne koriste ga u predviđenoj mjeri. Svi se nadamo da će se pronaći neko održivo rješenje - kaže nam Magić.

Tvrtka Ivis 94 bavi se poboljšanjem energetske učinkovitosti u drugim tvrtkama. I to, kako stoji na njihovim stranicama, tako da oni sami ulože potrebne novce, a onda se naplaćuju kroz tri do osam godina iz ušteda.

Ivis 94 osnovao je tvrtku kćer Ivis 94 Energija 2017. godine. Oni nemaju zaposlenih. Prije nego što ih je kupila tvrtka Energy Plus, iskazali su prihod od 10,4 milijuna kuna i dobit od 289.000 kuna.

No prema podacima internet-servisa Poslovna Hrvatska, sav taj prijavljeni prihod odnosi se na potraživanja od kupaca. A sami duguju gotovo 13 milijuna kuna. Lako je moguće da im se potraživanje odnosi upravo na 3. maj, za koji su radili energetsku optimizaciju.

Sugovornici povezani s Uljanikom rekli su nam da posao i nije do kraja obavljen. No u službenom odgovoru uprave Uljanika nisu htjeli objasniti odnos s tvrtkom koju je nekad vodio ministar.

Plaće idu i uz blokade

- Iako je račun društva Uljanik d.d. trenutačno blokiran, Uljanik je poslovno odgovoran poslovni partner te nema praksu objavljivati podatke o drugim društvima neovisno o tome je li s njima u redovnoj suradnji ili je od istih blokiran. Stoga takve informacije slobodno potražite na adresama za koje navodite da su aktivni sudionici blokade naših računa - odgovorili su nam iz uprave koju vodi Gianni Rossanda.

Poslovni dnevnik je inače objavio da će uprava Uljanika tražiti dodatnih 40 milijuna kuna od države kako bi uz plaće isplatili i dio dobavljača koji su blokirali račune. Podsjetimo, za dvije plaće je odobrena potpora države od 100 milijuna kuna.

Ako dobiju dodatne novce od države, naplatila bi se i bivša ministrova tvrtka.

No ministar Horvat kaže da se to neće dogoditi, pa se ni on neće naći u sukobu interesa. Ističe da i dalje traži modele da blokade računa ne pojedu novac za plaće radnika.

- Nema šanse da država pokriva bilo kakva potraživanja tvrtki kojima je Uljanik ostao dužan. Pa tako ni tvrtke koju spominjete. To se jednostavno neće dogoditi. Ja i dalje tražim modalitete kako isplatiti plaće radnicima, a vjerojatno ćemo, kao i za plaću za srpanj, ići preko skrbničkih računa. Uprava mora prihvatiti svoju odgovornost za situaciju u koju su doveli tvrtku - kaže nam ministar Horvat.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Kaže i da danas nema nikakav poslovni odnos s tvrtkom Energy Plus.

- Nemam udjele u toj tvrtki, iako poznajem upravu, ne nalazimo se i ne družimo, a oni čak ništa ne rade za državu - kaže nam Horvat.

Nakon našeg upita ipak se raspitao o čemu se radi.

Horvat: Pogriješili su

- Dok sam ja bio u Energy Plusu, bio sam protiv tzv. Esco modela u kojem preuzimamo obvezu investiranja, a onda se naplaćujemo od ušteda. To je kompliciran i rizičan model, a koliko čujem, na radu za 3. maj će tvrtka kojoj sam bio u upravi i dodatno izgubiti novce. Dok sam ja bio tamo, nije se ni pričalo o kupovini te tvrtke Ivis 94, koja je sad blokirala Uljanik i 3. maj - kaže nam Horvat.

Dugoročnog rješenja za Uljanik još nema, a nevezano za ovu temu, Horvat je jučer izjavio da traže i eventualnog novog strateškog partnera te da razgovaraju s Kinezima, Korejcima i naručiteljima brodova iz Kanade i Norveške. U četvrtak će Vlada održati sjednicu u Puli, a glavna tema je upravo pomoć Uljaniku.