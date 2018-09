Miletić o Uljaniku: Država je neodgovorna, ona je suvlasnik

Boris Miletić, predsjednik IDS-a gostovao je u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u dva te istaknuo da je za prvi problem Uljanika čuo u rujnu prošle godine.

- Odmah smo župan Flego i ja išli kod tadašnje ministrice gospodarstva, gospođe Dalić, koja je bila i potpredsjednica Vlade i kazali za taj problem - da Uljanik grupa ulazi u razdoblje poteškoća, da je potrebno vidjeti na koji način sanirati tu grupu. I tada se išlo prema Bruxellesu s ovim, kako je rečeno, rescue aidom od 96 milijuna eura, koliko je u prvom mjesecu odobreno Uljaniku. I tada se već sve znalo - znalo se da taj rescue aid može trajati šest mjeseci, da se do tada mora napraviti plan sanacije, da se do tada mora naći strateški partner, a to je bilo točno s datumom 11. srpnja. Znate kada je Vlada uputila to u Bruxelles? Dva dana nakon toga, 13. srpnja, i to ne službenom aplikacijom, nego neslužbenim e-mailom - kazao je Miletić.

Miletić od Vlade očekuje da pomogne brodogradnju i spominje da u drugim europskim zemljama postoje mehanizmi za to, poput osnivanja jamstvenog fonda za brodogradnju. Vlada će u Pulu doći 13. rujna, gdje će održati sjednicu.

Predlaže i da se putem HBOR-a osigura izvozna linija koja će pratiti brodogradnju s nešto povoljnijom cijenom kapitala. Tvrdi i da Hrvatska ne može imati samo jedno brodogradilište, već ih mora biti barem tri ili četiri.

Komentirao je stav Vlade da i lokalna uprava treba pomagati brodogradnju, kao i njezina očekivanja da lokalna samouprava kroz dizanje kredita osigura radnicima Uljanika sljedeću plaću.

- Mislim da je to jedna poprilično nespretna izjava i ne bi smjela doći iz Vlade, znajući da nama zakonski okviri danas to ne dozvoljavaju. Zaduženje jedinica lokalne uprave i samouprave se vrlo dobro zna kako se čini i na što se ta sredstva mogu trošiti - kazao je.

A mogu se, kaže on, trošiti isključivo na izgradnju kapitalnih objekata.

- Dakle, mi nemamo zakonsku mogućnost da to učinimo - poručio je. Uloga jedinica lokalne samouprave je osiguranje uvjeta za razvoj gospodarstva, poručuje i dodaje da oni to već čine.

- Ako pogledamo konkretno strukturu vlasništva Uljanika, država je najveći pojedinačni vlasnik, preko 25 posto dionica, dakle jedna četvrtina svih dionica Uljanik grupe je u rukama Republike Hrvatske. I mislim da je neodgovorno tako se ponašati prema tvrtki gdje ste suvlasnik, a posebice prema toj grani djelatnosti - rekao je Miletić.