Dolaze ti misli, a ti znaš da to nije tvoja misao. Ne možeš je maknuti i krećeš u borbu s njom. Što se ti više boriš, ta misao je sve jača i jača. U konačnici više ne znaš misliš li to ili ne misliš. Ne znaš gdje si. Napadaji kod mene traju mjesecima. Ili se ne događa ništa ili nekoliko mjeseci ne mogu funkcionirati, rekla je Iva Majurec (31) iz Zagreba.

O opsesivno-kompulzivnom poremećaju s kojim se bori već 15 godina prvi puta priča pred kamerama. Iskreno, s knedlom u grlu, objasnila je kako joj je ova bolest promijenila život i natjerala ju da krene težim putem.

- Kad sada gledam, nakon mnogobrojnih terapija, shvaćam da se OKP javio u ranom djetinjstvu, ali moj prvi okidač je bio sa zaljubljivanjem. Između mene i mog tadašnjeg dečka je sve bilo super, nije bilo problema do jednog dana kada je rekao bezazlenu rečenicu i odjednom mi je došla muka. Odmah sam osjetila da je to nešto čudno. Javio se strah, treperenje, preznojavanje. Pokušavala sam se smiriti, ali cijelu noć nisam spavala, misli su bile svakojake - rekla je Iva.

Dva tjedna nije mogla smiriti misli, nije spavala niti jela, izgubila je deset kilograma. Znala je da povodom toga mora nešto poduzeti. Povjerila se mami i zajedno su zaključile kako joj je potrebna stručna pomoć.

- Svaka terapija bi počela i završila plakanjem. Kad imam napadaj OKP-a jedino što mi pomaže je plač. Onda si olakšam, ali već nakon pola sata sam, kako ja to zovem, u bunilu - objasnila je te dodala kako je neko vrijeme išla i na grupnu terapiju.

- Sjećam se prve terapije. Drugi su pričali svoje probleme, a ja ih nisam mogla čuti od vlastitih misli. I liječnik me pitao: ‘Iva, čuješ li ti ikoga osim svojih misli’. Ništa nisam čula. U jednom trenutku mi je bilo dosta, shvatila sam da si ja sama moram pomoći. Ti ljudi na terapiji su me počeli gušiti jer svi su živjeli od tjedna do tjedna, da vide doktora, olakšaju si i onda ponovno čekaju terapiju. Za mene to nije bila opcija, ja sam društven tip i okupirala sam se društvom i to se počelo smirivati - rekla je.

Period u kojem je dobro nije dugo trajao i okidač je, kaže, ponovno bila ljubavna veza s novim dečkom.

- Moje misli su vezane uz emocionalne i međuljudske odnose. Najčešće se javljaju kad upoznajem nekog novog. Kad sam s njima, sasvim je normalno, nema problema, sve dok ne dođem doma i onda počinje analiza. Piram se ‘što ako oni sada misle da sam ja glupa’, ‘što ako oni misle da sam ja ovakva’, ‘što ako sam ja nešto nekome krivo rekla’, to ide u krug i jako je mukotrpno - rekla je. Trenutačno pije tri vrste lijeka, a strahuje kako će biti kad ih više neće smjeti piti, primjerice, u trudnoći.

Kako bi ljudima objasnila kroz što prolazi, a i osvijestila problematiku svojeg poremećaja, odlučila je pisati blog.

- Osoba s OKP-om se uvijek mora okupirati, treba paziti na prehranu, družiti se, izlaziti i ne biti sama sa sobom - zaključila je.

Cijeli intervju pogledajte na YouTube kanalu 24sata.