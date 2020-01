Vedran Car: 'Radio mi je život, ali nakon posla slušam tišinu'

@michaela85 Nije da kurim frku, ali muž ti za vrijeme poroda ima papir i olovku i zapisuje šta svira na radiju 🤷🏻‍♂️ @bboscic P.S. Dobro ste prošli. @praskas

A post shared by Vedran Car (@vedrancar) on Dec 13, 2018 at 1:14pm PST