Velika akcija #Zajedno24sata: Budite odgovorni, budite ljudi!

U teškim vremenima ljudskost ima najvišu cijenu. Dobrota, humanost, empatija, odricanje - sve su to vrijednosti koje u trenucima velikih kriza iskazuju oni najsnažniji, oni najbolji i najhrabriji među nama. Istina, u istim tim vremenima do izražaja dolazi i ono najgore u ljudima - sebičnost, kukavičluk, neodgovornost, bahatost, glupost.

Zato smo u 24sata odlučili svim ljudima dobre volje, mladima i starima, ženama i muškarcima, glumicama i ministrima, liječnicama i pjevačima, parlamentarcima i youtubericama, piscima i sportašima, dati priliku da snime i pošalju poruke u kojima pozivaju na zajedništvo i na podršku, na brigu i odricanje, ali i na odgovornost i na oprez. Tako smo, uz hashtag #zajedno24sata, i mi odlučili pomoći da se humanistička ideja koju je zbog pandemije koronavirusa u četiri rečenice promovirala Svjetska zdravstvena organizacija - Budi potpora. Budi pažljiv. Budi oprezan. Budi ljubazan - još glasnije čuje i zaživi u Hrvatskoj.

Svoje riječi ohrabrenja, poruke koje pozivaju zajedništvo, solidarnost i odgovornost, upućuju ministri Zdravko Marić i Gari Cappelli, pjevačica Zsa Zsa i bivša premijerka Jadranka Kosor, političarka Dalija Orešković, europarlamentarka Biljana Borzan, znanstvenici Ivan Đikić i Gordan Lauc, pjevač Jurica Pađen, komičar Ivan Šarić, glumac Tarik Filipović, voditelj Dalibor Petko, kvizaš i influenser Dean Kotiga, youtuberica Doris Stanković, televizijski voditelj i autor Robert Knjaz, youtuberi The Sikrt, 10Ficho Xniks2x, Luciano Plazibat, europarlamentarac Tonino Picula, pjevačica Domenica, stilist Boris Banović, pjevačica Emilija Kokić, automobilist Juraj Šebalj, glumica Mila Elegović, pjevači Jole i Damir Kedžo, pjevač i youtuber Marco Cuccurin, košarkaš Rok Stipčević, youtuber Bruno Lukić, model Sven Kranželić, stilist Marko Grubnić, političarka Marijana Puljak, gradski zastupnik i aktivist Renato Petek, youtuber Magic Leon i radijska voditeljica Ecija Ivušić...i još mnogi drugi.



Danas je, više no ikad ranije, važno da Hrvatska bude jaka i jedinstvena, da jedni drugima budemo potpora, da budemo obzirni i ljubazni, a istovremeno i oprezni.

Poručite stoga onima koji vas mogu čuti: svatko može učiniti mnogo da uspori ili spriječi kobno širenje zaraze na one najranjivije. Nemojte bespotrebno hodati po dućanima, kavama, boraviti u prostorima s puno ljudi! Jer, možda ovaj virus neće nauditi vama, ali nemojte svojim ponašanjem pomagati da se širi i naudi drugima, da netko nepotrebno zaražen ovim virusom opterećuje bolnice i liječnike, da uzima vrijeme onima koji bi možda u isto vrijeme trebali spašavati druge, otprije bolesne.

Možda ste uvjereni da ste snažni, mladi, i da vam ovaj virus ne može nikako nauditi. Ali, jeste li mislili i na one druge? Na stare i ranjive, na one koji nemaju nikoga? Mislite li na one koji ovih dana moraju na posao da bi spašavali druge ljude i njihove živote? Okrenite se oko sebe, nemojte biti onaj koji će prenijeti virus na slabe i nemoćne!

Razmislite i o tome ima li u vašoj blizini netko tko bi mogao ostati bez ičije podrške? Ponudite pomoć, možda ćete spasiti život ako donesete par osnovnih namirnica i lijekove. Znate li da ljudi često sami ne traže pomoć sve do trenutka kad je prekasno?

Ovo su trenuci kada moramo misliti na sebe, ali i na druge. Širenje zaraze se neće okončati preko noći i opravdano je strahovati od virusa o kojem vrlo malo znamo. I baš zato teške bolesnike, one nemoćne, sve koji se bore za život i prije pojave ovog virusa, valja maksimalno zaštititi.

Ovo je vrijeme kad Hrvatska opet treba biti ujedinjena, a mi svi odgovorni prema sebi i drugima. Mnogi od nas su misili da će ovo biti samo bolest nalik na gripu, ali sada znamo da nije tako. Pazite na sebe i ljude iz svoje okoline i slušajte liječnike. Oni najbolje znaju i oni jedini mogu pomoći. Budite solidarni, nemojte biti sebični: mislite na sebe, ali i na mislite na druge, na one koje ćete zaštiti upravo svojim odgovornim ponašanjem!

Pratite objave poruka na facebook stranici 24sata i portalu 24sata. U ovom članku ćemo tijekom dana objavljivati videoporuke ohrabrenja svima u Hrvatskoj.

