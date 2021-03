Ruž za 30 kuna ćemo u većini slučajeva morati aplicirati više puta dnevno kako bi on na usnama bio što vidljiviji, dok će ruž koji košta 300 kuna, u većini slučajeva biti postojaniji i intenzivniji, otkrila nam je vizažistica Simona Antonović u serijalu '10 bizarnih pitanja' na YouTube kanalu 24sata.

24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJA donosi vam odgovore na čudna, zanimljiva, bizarna i često postavljana pitanja. Na bizarna pitanja vezana uz njihovu struku, odgovarat će psihijatar, ginekolog, estetski kirurg, a u ovoj epizodi, to je učinila vizažistica.

- Ako ne peremo kistove za šminkanje, može se koža začepiti od količine bakterija i može doći do kožne reakcije. A drugo, ako je kist pun proizvoda, mi njime više ne možemo aplicirati šminku kako treba - rekla je vizažistica.

Objasnila je i kako većina ljudi prilikom šminkanja ima otvorena usta jer je to prirodan položaj te to rade nesvjesno. Također, dodala je kako je trajna šminka vid tetovaža pa se neke žene ne odlučuju na to jer ne žele svaki dan izgledati isto.

- Najbizarniji zahtjev koji sam dobila od klijentice je bio da joj stavim tri para trepavica. U tim situacijama procijenim što ima smisla i objasnim im to - objasnila je Antonović.

U svojoj karijeri radila je i na Bliskom istoku. Kako kaže, cijena šminkanja po osobi kreće se od 3000 kuna na više, a u Hrvatskoj se cijene kreću od 150 kuna pa do 800 kuna.

- Imala sam prilike raditi s kistovima koji su ručno rađeni u Japanu. Jedan takav kist košta barem 500 eura. Imam ih nekoliko u kolekcija - kaže Simona o najskupljim proizvodima koje je koristila. Također, objasnila je i da je na koži jasno vidljiva razlika između skupih i jeftin kistova. Objašnjava da su skupi i kvalitetni kistovi na koži kao pahuljica.

Na koja je još pitanja vizažistica odgovorila pogledajte na YouTube kanalu 24sata.