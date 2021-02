Najčešće muške estetske operacije su operacije nosa, grudi, liposukcija te operacija uši, pogotovo ako nemaju kosu, rekao nam je estetski kirurg Zoran Žgaljardić u novom serijalu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE - '10 bizarnih pitanja'.

Poznatom estetskom kirurgu postavili smo deset, pomalo čudnih, bizarnih, ali i pitanja koja se neki možda i srame postaviti. Objasnio nam je da postoji izreka koja kaže da dobar kirurg zna operirati, a odličan kirurg zna kada ne operirati. U svom radu, često se susretao sa situacijama u kojima muškarci dovode svoje partnerice na operaciju. No, kako kaže, bez njihovog pristanka, on ne izvodi zahvat.

- Danas cure vole jako sličiti jedna drugoj. Počele su donositi slike i govoriti da tako žele izgledati. Fileri su dobra stvar kada se koriste u normalnim količinama i kada imaju svrhu, a ne zato da nekome napunite glavu pa sve izgledaju kao da ih je osa ubola, objasnio je Žgaljardić.

Iako takvi zahvati u njegov ordinaciji nisu česti, Žgaljardić je objasnio kako se može 'ugraditi' himen, no, kako kaže, te operacije su češće za neke druge kulture. Ono što je često postavljeno pitanje je i to može li se povećati muško spolovilo, a kirurg na to ima jednostavan odgovor.

- Uvijek je to više problem u glavi pa zato imate 'tehnički problem' dolje. Nije problem u dužini i dobivanju orgazma kod žene, nego u debljini - zaključio je kirurg.

