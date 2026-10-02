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24 PITANJA

Vladan Savić iz Magla benda: 'Na snimanju spota pojeo sam jednu veću lubenicu sam'

Piše Karla Lemaić,
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Vladan Savić iz Magla benda: 'Na snimanju spota pojeo sam jednu veću lubenicu sam'
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Foto: Canva
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Srpski bend Magla po prvi put dolazi u Hrvatsku i to na najveću pozornicu u sklopu svoje turneje 'Samo se noćas pojavi' po istoimenom hitu

Vladan Savić, frontmen Magla benda, otkrio je kako je nastalo ime benda, koja pjesma s novog albuma 'Krive Drine' mu je najdraža te koja je njegova 'kriva Drina', odnosno mana i koja je pjesma najdraža njegovoj kćerki. 

Novi album izašao je u rujnu i već broji milijunske preglede. Istoimena pjesma 'Krive Drine' na YouTube ima čak 5 milijuna pregleda. Pitali smo Vladana koja pjesma je njemu posebno draga. 

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- Teško mi je izabrati jednu jer sve pjesme na neki način osjećam i kroz njih govorim o svom životu, ali jako sam ponosan na duet s Albinom. U pitanju je pjesma 'Neosvojiva' jer sam jako ponosan i na video i audio produkciju - rekao je. 

Na Instagram profilu benda vidjeli smo i 'behind the scenes' nastanka spota za pjesmu 'Čuvam je' gdje je u nekoliko ponavljanja snimano kako Vladan jede lubenicu. 

Foto: privatna arhiva

- Taj spot je sniman na moru u Crnoj Gori. Da, pojeo sam gomilu komada lubenice, ali ja vodim računa o prehrani pa bolje i to nego da je bila neka pizza. Vjerojatno sam pojeo onako jednu veću lubenicu - odgovorio je kroz smijeh. 

Otkrio nam je da svaku pjesmu prije objave posluša i njegova 7-godišnja kćerka Anđelija koju je Vladan dobio u vezi s bivšom partnericom, influencericom Jovanom Jocić. A, evo, koja joj je pjesma Magla benda najdraža. 

- Mislim da su zapravo dvije pjesme osvojile njezino srce, 'Da bog da' i 'Čini mi se'. Generalno su te pjesme osvojile srca mlađe publike, a djeca vole najiskrenije i bezuvjetno tako da je to dokaz energije i emocije koju odašiljemo - ispričao je Vladan. 

Njihovi koncerti uvijek su tematski, a ovog je puta redatelj Ivan Stojiljković odlučio napraviti svadbu, ali još uvijek su u potrazi za mladom. 

Foto: privatna arhiva

- Vrlo simbolično jer nekako svi volimo svadbe i na svadbama je posebna emocija i posebna energija, ljudi plaču od sreće i smiju se pa smo odlučili da naš koncert u Areni Zagreb bude jedna velika svadba za pamćenje, najveća svadba u regiji - otkrio je Vladan Savić. 

Osim koncerta, kojeg će zasigurno pamtiti po energiji zagrebačke publike, Magla bend u srcu već nosi jednu posebnu anegdotu vezanu uz Hrvatsku. Radi se o nastanku njihova imena. 

- Ime je nastalo prema pjesmi Josipe Lisac, Magla. Vrlo simbolično i jasno tako da smo od starta znali da će taj spoj sa Zagrebom i Hrvatskom biti spektakularan - objasnio je. 

A tko je mlada i kako će izgledati spektakularna svadba, odnosno koncert Magla benda, provjerite 16.10. u Areni Zagreb. 

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