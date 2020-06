Voditeljica Ana Radišić: Stalno slušam 'Divlji vjetre' od Kedže, Hurricane su nekako zanimljive

Popularna voditeljica glazbenih emisija, Ana Radišić, odgovorila nam je na 24 pitanja i otkrila što je odlučila za vrijeme korone te što misli o hrvatskim i srpskim predstavnicima na Eurosongu

<p>Najdraži sugovornici su mi ovi iz starije generacije glazbenika. Mislim da se od njih može puno toga naučiti, rekla nam je Ana Radišić, popularno lice s RTL-a. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Rođena Riječanka sa zagrebačkom adresom okušala se i na radijskom, ali i na televizijskom eteru pa nas je zanimalo koje su glavne razlike i gdje se bolje snalazi, a otkrila nam je i svoje najčešće bisere.</p><p>- Velika je razlika između rada na radiju i rada na televiziji jer se na radiju ne mogu izvući na osmijeh ako nešto pogriješim, točnije kada mi se saplete jezik - rekla je Ana koja bi sebe opisala kao spontanu, ambicioznu i iskrenu osobu koja još od samih početaka gaji veliku ljubav prema svom poslu, iako je završila Pravni fakultet.</p><p>- Od kad znam za sebe imam ljubav prema ‘pozornici’. Volim publiku i volim kada im mogu prenijeti neke nove vijesti. Priprema je najvažnija uvijek. A što se prava tiče, nitko ne zna kad ću se možda neću vratiti toj struci - objašnjava Ana, inače veliki zaljubljenik u prirodu i zdrav način života.</p><p>- Više volim jutarnji trening, ali zbog obaveza to najčešće bude večernji. Treniram od dva do tri puta tjedno - otkriva Ana koja je u svojoj karijeri vodila niz glazbenih emisija. Zanimalo nas je što misli ovogodišnjim pjesmama koje su trebale predstavljati Hrvatsku i Srbiju na Eurosongu.</p><p>- Malo ste me uhvatili s pitanjem o najboljoj hrvatskoj pjesmi na Eurosongu, ali evo ovih dana non-stop slušam ‘Divlji vjetre’ od našeg Damira Kedže, a srpske predstavnice Hurricane su mi zanimljive - kaže Ana Radišić te dodaje za kraj što je naučila za vrijeme korone.</p><p>- Naučila sam jako puno. Odlučila sam biti kreativna i pokrenuti ću svoj vlastiti podcast - zaključuje Ana. Cijeli intervju pogledajte na <a href="https://www.youtube.com/user/24sata?sub_confirmation=1">YouTube kanalu 24 sata.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p> </p>