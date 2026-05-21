Zaboravite na raznorazne dijete: Ovo je ključ da se bolje osjećate i bolje izgledate

Restriktivne dijete, preskakanje obroka, gladovanje nisu preduvjeti za zdravi način života i mogu donijeti više štete nego koristi. Kada žele izgubiti kilograme, mnogi se odlučuju na drastične promjene - veliko smanjenje dnevnog unosa kalorija, izbjegavanje namirnica i preskakanje obroka, ali to nije rješenje.

Preduvjet za zdrav i kvalitetan život je pravilna prehrana. A što to zapravo znači? Pravilna prehrana podrazumijeva osiguravanje svih hranjivih tvari, vitamina i minerala u adekvatnim količinama.

PRAVILNA PREHRANA JE PREDUVJET ZDRAVOG ŽIVOTA

Ono čega moramo biti svjesni je da pravilna prehrana nije ista za svakoga. Stil života, navike, drugačiji metabolizam, sve su to faktori koje treba uzeti u obzir. Jelovnike treba uskladiti sa svime time i biti svjestan da su dobri temelji kvalitetne navike koje će biti dugoročno održive.

Principi pravilne prehrane odnose se na četiri glavna postulata: raznolikost, umjerenost, ravnotežu i redovitost. Raznolikost se odnosi na redovitu konzumaciju hranu iz svake skupine namirnica. Umjerenost podrazumijeva umjereni unos namirnica. Ravnoteža podrazumijeva raznolikost i umjerenost u odabiru namirnica te postignuti sklad između energije unesene hranom i potrošene energije. Redovitost, koja se odnosi na konzumiranje tri glavna obroka i dvije užine, podrazumijeva pravilnu raspodjelu obroka tijekom dana čime se pomaže u održavanju razine glukoze u krvi.

KAKO ORGANIZIRATI OBROKE?

Brojni nutricionist i stručnjaci preporučuju konzumiranje tri glavna obroka tijekom dana - doručak, ručak i večeru te dvije užine - jedna između doručka i ručka te jedna između ručka i večere. Kada to pretvorimo u vremenske intervale, trebali bi konzumirati hranu svaka tri sata.

U planiranju obroka nam posebice pomaže njihovo pripremanje unaprijed. 'Meal prep' postao je popularni trend i na društvenim mrežama. Ljudi si većinu obroka pripreme nekoliko dana unaprijed, najčešće vikendom, kako bi tijekom tjedna, kada je njihov tempo zbog posla i drugih obaveza ubrzan, imali cjeloviti obrok spreman za konzumaciju.

Ono što vam također može pomoći da bi ostali konzistentni sa svojim ciljevima i planiranjem obroka je da prije kupovine napravite popis za kupnju te vodite dnevnik planiranja obroka.

Pri kreiranju jelovnika i obroka, moramo voditi računa o individualnim potrebama i ciljevima, no ono što ne smijemo zanemariti je unos svih potrebnih nutrijenata - ugljikohidrata, proteina, masti, vitamina, minerala i vode.

Ono što vam također može olakšati planiranje obroka i slaganje vašeg tanjura je 'Metoda šake'. Ona se odnosi na to da rukom mjerimo naše porcije. U praksi to izgleda tako da je veličina dlana količina namirnice bogate proteinima koju trebamo unijeti kroz jedan obrok. Zatvorena šaka predstavlja količinu juhe, kuhanog povrća, salata, gulaša, variva koje trebamo unijeti, a dvije šake količinu povrća. Palac nam predstavljaju jušnu žlicu npr. umaka, a članak prsta čajnu žličicu ulja, maslaca, masti, majoneze...

Nutricionisti savjetu konzumiranje proteina u svakom obroku i to u količini od 30 grama po obroku. Redovita konzumacija proteina kroz obroke stabilizira šećer u krvi i daje dužu sitost.

MITOVE KOJE TREBAMO ZABORAVITI

Internetom se širi velika količina mitova vezanih uz hranu i prehranu i nekad nam je gotovo nemoguće razaznati što je zapravo istina. Često čujemo kako ne treba jesti nakon 18 sati, kako treba prakticirati detox, izbjegavati ugljikohidrate te svakodnevno intenzivno trenirati. No, je li to zapravo istina?

Ugljikohidrati nisu štetni, ali treba znati koje birati. Složeni ugljikohidrati poput integralnih žitarica (zob, smeđa riža), mahunarki (leća, grah, slanutak), povrća i voća pravi su izbor. Oni nas duže drže sitima, stabiliziraju šećer u krvi te su bogati vlaknima, mineralima i vitaminima. Također, korištenje takvih namirnica pomaže u smanjenju rizika od srčanih bolesti i moždanog udara, a vlakna štite od pretilosti, raka debelog crijeva i rektuma te dijabetesa tipa 2.

Jedan od trendova koji je kroz godine postao sve popularniji je i povremeni post. On dovodi do gubitka tjelesne mase u početku zbog povećanog gubitka vode i soli. No, naš se organizam sam detoksicira putem organa za izlučivanje. Zbog toga, ključ pravilne detoksikacije je kontrolirana i pravilna prehrana.

Trebamo osvijestiti što jedemo, uvesti kvalitetnije zamjene za pojedine namirnice te osvijestiti koju količinu hranu konzumiramo. Također, briga oko unosa prekomjerne količine soli i šećera u organizam igra veliku ulogu.

Zapamtite, pravilna prehrana ključ je da bi se bolje osjećali i bolje izgledali. Ali, bitno je izgraditi zdrave navike koje će nam u svemu tome pomoći.

