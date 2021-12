Ovako kad ja čitam zvuči retardirano, ali kad ih slušam to je to. Iako nije odmah pogodio o kome se radi, pohvalio je, zagrebački reper Marchello, rime Ajsa Nigrutina i Mikri Mausa u novoj epizodi Takeovera: Ocjenjivanje rima, a osim njih ocjenjivao je i rime Fil Tilena, Ropeza, Rape i Targeta, MC Sekija, K.R.A.S.T.-a i Corone i Rimskog.

- Cijenim svačiji rad, fakat, poštujem svakog tko radi nešto. Umjetnost je u slobodi izražavanja svidjelo se to meni ili ne. Uvijek će se naći netko kome se to sviđa i to ti je tak, ne...- komentirao je u intervjuu rep kao stil izražavanja. Otkrio nam je i da je rep uvijek bio u njegovoj podsvijesti tijekom odrastanja, te da se oduvijek volio izražavati preko 'bitova'.

- Sad ne znam jel' bi ovo trebala biti neka ozbiljna brija ili? - Bez komentara ostao je Marchello na pjesmu Fil Tilena koju je ocijenio zlatnom studentskom sredinom.

Rekao nam je da nije jednostavno pisati pjesme, te da sve ovisi o inspiraciji, a na nju, pak, utječe više faktora.

- Nekad imam inspiracije da bih napisao pet albuma, a nekad ne mogu napisat jedan vers po mjesec dana sve ovisi o raspoloženju, mogućnostima i općenito situaciji oko mene.

Odmah je prepoznao pjesmu Ropeza, Rape i Targeta te ih odlično ocijenio, a potpuno suprotno ocijenio je trenutno popularne repere Coronu i Rimskog.

Pitali smo ga je li za proslaviti se u repanju potrebna škola repanja, na što je jednostavno odgovorio:

- Pa to se vidi iz priloženog. Danas repa svaka 'šljuka'- našalio se Marchello reperskom scenom. No, pokušao se opravdati izjavom da cijeni svačiji rad.

Priznao je da u slobodno vrijeme uopće ne sluša rep, već odmara 'vijuge' dobrim bluesom, a najdraža pjesma mu je You are Nobody od Notorius Big-a.

- Bez ljutnje Vargek. Ne kužim poantu uopće - solidnu ocjenu dao je rimama K.R.A.S.T.-a pitajući se što je pjesnik htio reći.

Na našem YouTube kanalu 24sata predstavio je i svoju pjesmu You'll Never Walk Alone, a želje za nove suradnje trenutno nema.

- Iskreno nemam nekog izvođača s kojim se vidim trenutno. Sve suradnje kaj sam htio ostvarit su se ostvarile ili se desile u hodu, a za dalje ćemo vidjet.

Rekao je da svoje 'dečke s tribine', odnosno navijače ne miješa u repanje, te da zahvaljuje svom krugu ljudi koji ga podržava i kritizira kada je potrebno.

Na kraju nam je otkrio i da priprema novi album, te da uskoro očekujemo nove rime i nove spotove.

- Balkan’s finest radi punom parom i gazimo dalje - izjavio je u svom stilu za kraj.

Na kraju nam je otkrio i da priprema novi album, te da uskoro očekujemo nove rime i nove spotove.

- Balkan's finest radi punom parom i gazimo dalje - izjavio je u svom stilu za kraj.