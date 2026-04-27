Zaprešić Boysi: 'U posebnom sjećanju nam je doček Zlatka Dalića u Varaždinu'

Bojan Šalamon i Ivan Novosel prisjetili su se početaka karijere prije 20 godina, otkrili su da bi voljeli duet s pjevačicom, a nakon izlaska remakea 'Duša moga grada', spremaju nove singlove, a možda i album

Zaprešić Boys na sceni su već više od dva desetljeća, a široj publici najpoznatiji su po navijačkim pjesmama koje dočekuju i slave brojne hrvatske sportaše. U svojoj karijeri u posebnom sjećanju im je doček 'vatrenih' 2018. na Trgu bana Josipa Jelačića i doček Zlatka Dalića u Varaždinu. Pokušajte zašto. 

Svoje pjesme najviše posvećuju Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, Zagrebu i Dinamu koji je ovog vikenda ponovno osvojio naslov prvaka, a evo što su tada poručili Dinamu. 

- Treba osvojiti HNL. Nema predaje! Samo tako naprijed! - poručio je Ivan Novosel. 

A, evo, i kako doživljavaju druženja s poznatim sportašima. 

- Sve te sportaše kad ih gledamo doma na televiziji ih doživljavamo kao 'veličine', što oni i jesu, ali u našem privatnom druženju, oni su vrlo jednostavni i čak oni nama zahvaljuju što smo došli - ispričao je Ivan. 

Kada su krenuli 2005., nisu ni sanjali da će postati 'navijački simbol' hrvatske glazbene scene. 

- Zaprešić Boys su nastali iz nekog našeg entuzijazma. Htjeli smo vidjeti kako zvuči navijački refren uglazbljen. Nije nam padalo na pamet da bi mi mogli biti neki projekt ili bend - ispričao nam je Bojan Šalamon, producent. 

Njihove pjesme kao da prenose atmosferu s tribina, ali Zaprešić Boys u svom repertoaru imaju razne žanrove. Jedna od njih je i 'Duša moga grada', a povodom 20 godina grupe napravili su 'remake'.

- Mi smo ona generacija koja je odrastala u Zaprešiću kao zagrebačkom kvartu, a ne kao gradu. I ta pjesma ima posebno mjesto u u povijesti naše grupe, a nikada nije imala spot niti je dobila zasluženo mjesto u medijima - objasnio je Ivan. 

Koje pjesme im je ipak bilo najteže snimiti, koga smatraju najvećim hrvatskim nogometašem te osjećaju li pritisak kada igra Hrvatska, pogledajte u videu na YouTube kanalu 24sata. Ostali sadržaj pratite i na Facebooku, Instagramu i TikToku 24sata.

