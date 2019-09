'Želim završiti transformaciju i postati najbolji fitness trener'

Nakon ispadanja iz showa 'Život na vagi', puno se toga promijenilo. Sada imam puno veće ambicije, pozitivniji sam i imam bolji pogled na svijet, rekao nam je Mario Mandić (26), kandidat treće sezona showa 'Život na vagi'. S njim smo se našli u teretani na zapadnom dijelu grada, gdje Mario marljivo trenira.

Osim što se i dalje trudi živjeti i jesti zdravo te vježbati, Mario je postao i fitness trener. Sada pomaže brojnim ljudima koji i dalje vode borbu s kilogramima. Nekadašnju kilažu i probleme s kojima se susretao, danas vidi kao prednosti u fitness svijetu.

Foto: Instagram - Bio sam pretio, prošao velike oscilacije u težini, bio sam debeo, mršaviji, stagnirao s težinom i mogu se poistovjetiti s ljudima koji se bore s kilogramima. Mogu ih voditi kroz njihov put - ispričao nam je.

Na prvom treningu svoje novake uvijek pita "Jeste li spremni za novi život i novi način života?"

- To je dug proces, ljudi moraju shvatiti da to ne znači samo smršavjeti, nego i promijeniti pogled na život i neke stvari. Spreman sam voditi ih kroz to i s guštom to radim jer sam i sam bio u tome - rekao je Mario.

Još se redovito čuje i nalazi s kolegama iz showa, poput Josipe, Nine, Luke, a čuje se i s kandidatima iz prethodnih sezona. Između Luke Smolje i Alena Abramovića odabrao je Smolju jer su si u kući jako kliknuli, a između trenera Sanje Žuljević i Maria Mlinarića nije mogao odlučiti jer kako je rekao, samo im je jako zahvalan što su ga kroz cijeli show neprestano učili.

Foto: Instagram Mario je otkrio i kako je skuplje živjeti nezdravo nego zdravo, a na kritike da show poput Života na vagi nije zdrav za pretile ljude, odgovara:

"Po meni je nezdravo ostati debeo i u toj kolotečini. To je show koji vode ljudi koji znaju što rade, sve je u kontroliranim uvjetima, pazi se na zdravlje kandidata. Više je to igra glave, glava je bitna. Ljudi se prijavljuju da bi smršavjeli, a ne da bi promijenili glavu, a ključni cilj je upravo napraviti promjenu u glavi".

Demonstrirao nam je i sklek kao najdražu te čučanj kao najmanje dragu vježbu