Zgodni Hvaranin kremšnitu je jeo rukama dok je Šebalj jurio

Nekada finalist showa The Voice, a danas popularni pjevač Dino Petrić gostovao je u serijalu Zvijezde vrište. Šebalju je naravno zapjevao u autu, a epizoda je snimljena prije pandemije korona virusa. Uživajte!

<p>Zašto ne, snimio bih duet s Josipom Lisac, otkrio je Dino Petrić Šebalju na samom početku vožnje. Dok je Juraj po zavojima zabavljao Dinu, ovaj mu je pjevao hit Krunoslava Kiće Slabinca 'Zbog jedne divne crne žene'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>U prvom izazovu koji je Juraj postavio pred mladog pjevača morao je pojesti kremšnitu. Za to vrijeme Juraj nije štedio na brzini i driftu. </p><p>- Ne bih ju smio jesti rukama, ali molim te uzmi ju u ruku jer već vidim da će je biti i po meni - rekao je Šebalj kad je vidio što se sprema i prije izazova. </p><p>- Ovo nemojte raditi doma - poručio je gledateljima Dino koji je s hitom '<strong>Vino i noć' </strong>napravio veliki zaokret u glazbenoj karijeri, već je skupio gotovo 500 tisuća pregleda. Dinu ćemo uskoro moći gledati i kao lice novog <strong>JoomBoos</strong> glazbenog talent showa, a s pobjednikom će snimiti pjesmu.</p><p>U drugom izazovu Dino je sjeo na Jurajevo mjesto i pokušao okrenuti auto pod ručnom. Prvi put nije mu pošlo za rukom, ali brzo je uhvatio ritam.</p><p>- Opaaa, što, to je to. Vrh - rekao je Dino, a dobio je i pohvalu od Šebalja. Cijeli video pogledajte na <a href="https://www.youtube.com/user/24sata?sub_confirmation=1">YouTube kanalu 24sata.</a></p>