David Attenborough slavi 100. rođendan! Generacijama ljudi otkrio je čuda našeg planeta

Njegova karijera, koja se proteže kroz nevjerojatnih osam desetljeća, nije samo redefinirala dokumentarne filmove o prirodi, već je i presudno utjecala na buđenje globalne ekološke svijesti, ostavivši neizbrisiv trag na našem planetu i u srcima milijuna ljudi.

Od dječaka skupljača fosila do pionira televizije

Priča o Davidu Fredericku Attenboroughu započela je 8. svibnja 1926. u londonskom Isleworthu. Odrastajući na kampusu Sveučilišnog koledža u Leicesteru, gdje je njegov otac bio ravnatelj, mladi David je od najranijih dana pokazivao neizmjernu znatiželju prema prirodi. Sate i sate provodio je istražujući okolicu, stvarajući vlastitu malu zbirku fosila, kamenja i raznih prirodnih primjeraka, ne sluteći da će ta dječja strast jednog dana oblikovati globalnu percepciju svijeta prirode.

Njegov akademski put bio je logičan slijed. Nakon dobivene stipendije za Clare College na Sveučilištu Cambridge, diplomirao je prirodne znanosti 1947. godine, usmjerivši se na geologiju i zoologiju. Nakon dvogodišnje službe u Kraljevskoj mornarici, 1952. godine zakoračio je u svijet televizije, pridruživši se BBC-ju kao producent pripravnik. Njegov prvi veliki projekt, serijal "Zoo Quest" iz 1954., u kojem je s timom putovao u daleke krajeve kako bi snimao životinje u njihovim staništima, postigao je trenutačan uspjeh i postavio temelje za sve što je uslijedilo.

Revolucija na BBC-ju i povratak prvoj ljubavi

Tijekom šezdesetih godina, Attenboroughov utjecaj unutar BBC-ja je rastao. Godine 1965. imenovan je kontrolorom kanala BBC Two, gdje je pokazao iznimnu viziju i menadžerske sposobnosti. Pod njegovim vodstvom, BBC Two postao je prvi kanal u Velikoj Britaniji koji je počeo emitirati program u boji. Naručio je niz emisija koje su postale kultni klasici i definirale identitet kanala, uključujući "Leteći cirkus Montyja Pythona" i monumentalne dokumentarce poput "Civilizacije" Kennetha Clarka.

Ipak, unatoč velikom uspjehu u uredničkoj fotelji, zov divljine bio je jači. Godine 1972. donio je odluku koja će promijeniti povijest televizije - podnio je ostavku na visoku poziciju kako bi se u potpunosti posvetio snimanju programa o prirodi.

Taj je potez izrodio remek-djelo. Serija "Život na Zemlji" (Life on Earth), emitirana 1979., bila je revolucionarna po svom opsegu, ambiciji i tehničkoj izvedbi. Postavila je nove, zlatne standarde za dokumentarni žanr. Trenutak u kojem Attenborough sjedi među planinskim gorilama u Ruandi postao je jedan od najupečatljivijih prizora u povijesti televizije. Uslijedili su jednako uspješni i hvaljeni serijali poput "Živućeg planeta" (The Living Planet), "Plavog planeta" (The Blue Planet) i "Planeta Zemlje" (Planet Earth), koji su uz pomoć najnovije tehnologije gledateljima diljem svijeta otkrili čuda prirode s neviđenom intimnošću i detaljima.

Globalni utjecaj i borba za planet

Kako je njegova karijera odmicala, Attenboroughov ton počeo se mijenjati. Čistom divljenju prema prirodi pridružilo se i sve glasnije upozorenje. Njegovi kasniji dokumentarci postali su snažan poziv na akciju, naglašavajući egzistencijalne prijetnje s kojima se naš planet suočava - od klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti do zagađenja plastikom.

Njegov film iz 2020. godine, "David Attenborough: Život na našem planetu", opisan je kao njegovo osobno "svjedočanstvo". U njemu se osvrće na osam desetljeća svjedočenja promjenama i iznosi duboku zabrinutost zbog razornog utjecaja čovječanstva na okoliš. Njegov je rad inspirirao generacije da se aktiviraju i brinu o svijetu oko sebe. Kao kruna njegovog zalaganja, Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) dodijelio mu je 2022. nagradu "Prvak Zemlje" za životno djelo.

Ljubavna priča prekinuta tragedijom i djeca koja su odabrala život daleko od kamera

David Attenborough vjenčao se s Jane Elizabeth Ebsworth Oriel 1950. godine. On je tada imao 24 godine, a ona oko 23. Malo je poznato o tome kako su se upoznali, no njihov brak trajao je punih 47 godina, sve do njezine tragične smrti. Jane je odrasla u velškom gradu Merthyr Tydfil, a nakon udaje s Davidom se preselila u londonsku četvrt Richmond, gdje su izgradili zajednički život.

U braku su dobili dvoje djece, sina Roberta i kćer Susan. Dok je David gradio svoju karijeru, koja ga je često odvodila na višemjesečna putovanja na najudaljenije kutke planeta, Jane je bila stup obitelji. Vodila je privatan život, ali je bila poznata po svom dobrotvornom radu.

Tragedija koja ga je ostavila 'izgubljenim'

Njihova priča trebala je imati sretan kraj, no sudbina je imala drugačije planove. Godine 1997., dok je na Novom Zelandu snimao proslavljeni serijal "The Life of Birds", Attenborough je primio vijest koja mu je promijenila život. Njegova supruga Jane, tada 70-godišnjakinja, doživjela je izljev krvi u mozak i pala u komu.

Odmah je prekinuo snimanje i požurio kući kako bi bio uz nju. Zatekao ju je u komi, no stigao je provesti posljednje trenutke s njom. U svojim memoarima "Life on Air" iz 2010. godine, opisao je taj trenutak. Liječnik mu je savjetovao da je primi za ruku.

- Stisnula mi je ruku. Središte mog života, moje sidro, nestalo je… sad sam bio izgubljen - napisao je.

Gubitak supruge ostavio je na njega dubok trag. Nikada se više nije ženio i do danas živi u njihovom zajedničkom domu u Richmondu. Kako je jednom objasnio, ta kuća je ispunjena uspomenama na nju. Utjehu je, kao i uvijek, pronašao u radu i prirodi. ​- U trenucima duboke tuge, jedina utjeha koju možete pronaći je u svijetu prirode - rekao je jednom prilikom.

Žali što nije bio uz djecu

Zbog prirode svog posla, Attenborough je propustio velik dio odrastanja svoje djece, Roberta i Susan. To je, kako je i sam priznao, jedno od njegovih najvećih životnih žaljenja. U razgovoru za Radio Times, otvoreno je govorio o tome.

​- Ako zbog ičega žalim, to je što sam, dok su moja djeca bila malena, izbivao po tri mjeseca. Kad imate dijete od šest ili osam godina i propustite tri mjeseca njegovog života, to je nenadoknadivo; nešto propustite - rekao je.

Njegova odsutnost s vremenom je postala interna obiteljska šala. ​- Znali su se šaliti: 'Nikad te nije bilo. Ne sjećaš se toga, tata, jer nisi bio tu!' - ispričao je.

Unatoč svemu, obitelj je ostala iznimno povezana. Robert i Susan, danas u svojim šezdesetim godinama, odabrali su život daleko od očiju javnosti, slijedeći primjer svoje majke.

Karijere daleko od reflektora

Robert Attenborough krenuo je očevim znanstvenim stopama, ali u akademskom svijetu. Viši je predavač bioantropologije na Australskom nacionalnom sveučilištu u Canberri, gdje se bavi istraživanjem biologije ljudske populacije, s posebnim fokusom na Novu Gvineju.

Njegova sestra Susan bivša je ravnateljica osnovne škole. Nakon završetka te karijere, počela je blisko surađivati s ocem, preuzevši ulogu sličnu onoj koju je nekoć imala i njezina majka. Oboje djece, unatoč slavnom prezimenu, uspjelo je sačuvati svoju privatnost, gradeći vlastite karijere i živote u miru.

Počasna titula i brojna priznanja

Za svoj izniman doprinos, Sir David Attenborough primio je najviše počasti. Kraljica Elizabeta II. proglasila ga je vitezom još 1985. godine. Gotovo četiri desetljeća kasnije, 2022. godine, ponovno je odlikovan, ovaj put kao Vitez Velikog križa Reda sv. Mihovila i sv. Jurja, za izvanredne zasluge u televizijskom emitiranju i očuvanju prirode. Jedina je osoba koja je osvojila BAFTA nagrade za programe u crno-bijeloj tehnici, boji, HD-u, 3D-u i 4K-u, što svjedoči o njegovoj nevjerojatnoj dugovječnosti i prilagodljivosti.

Dok ulazi u svoje drugo stoljeće, njegov glas ostaje snažan i jasan poziv na akciju za zaštitu našeg planeta. Njegova ostavština nije samo u zadivljujućim slikama koje je donio u naše domove, već i u dubokom razumijevanju naše povezanosti s prirodom i hitne potrebe da je sačuvamo za sve buduće generacije.

Obilježava se!

U Dublinu je nedavno oslikan veliki mural posvećen Sir Davidu Attenboroughu, kao posveta njegovom životnom radu u dokumentiranju prirode i zaštiti okoliša. Mural prikazuje Attenborougha sa porukom: "Često pričamo o očuvanju Zemlje, ali poanta je u tome da te stvari moramo raditi da bi spasili sebe." Djelo je nastalo na plaži Morecambe.

Također u Dublinu, na jednoj od zgrada napravljen je njegov portret obojen raznim bojama i naslikanim motivima prirode.

U Britaniji će se njegov stoti rođendan obilježiti posebnim prijenosima na BBC-ju, koncertom uživo u Royal Albert Hallu, događanjima u muzejima, šetnjama prirodom i sadnjom drveća. Prikazivat će se i njegova nova serija "Tajni vrt".

*kreirano uz pomoć AI-ja