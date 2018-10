Biti baka je iskustvo koje se teško može opisati riječima Kažu da je roditeljstvo ono najbolje što ti se može dogoditi… I ono najgore. A biti baka je isključivo i samo ono najbolje. Kada to doživite složiti ćete se sa mnom.

Bila sam jako mlada mama kada sam jedva s napunjenom 21 godinom rodila sina. Danas je Tin tata mom prvom unuku. On je preskočio tih 15 godina prednosti tako da nisam baš najmlađa baka. To bude tako u prirodi. Jedna generacija se požuri, druga malo zastane.

Sve moje prijateljice su tada, dok sam ja mijenjala pelene i uspavljivala bebu, uživale u studentskim danima, izlascima, provodima i putovanjima. Mene je za razliku od njih zapala velika odgovornost, briga, ali i najveća ljubav. Znate kako se kaže – prvo dijete promijeni ti život. Tada nisam nikome dala da mi soli pamet. Iako sam imala samo 21 godinu sve sam oko bebe radila sama i sve sam znala. Bila sam najpametnija mama. Doduše stvari su tada bile nešto drugačije. Da se prisjetim:

moja beba je većinu vremena spavala na trbuhu - sada čujem da je to strogo zabranjeno.

nije bilo papirnatih pelena

nije bilo kreditnih kartica da ti olakšaju kupnju

platnene pelene su se iskuhavale i peglale i to mi je oduzimalo jako puno vremena

nije bilo gotove hrane za bebe tj. tek se počela pojavljivati u Hrvatskoj, ali smo je zato nabavljali u Austriji

dječja hrana se iz Austrije donosila u paketima i pomno planirala za specijalne prilike - duže šetnje, izlete ili posjete

izbor adaptivnih mlijeka je bio siromašan i vrlo često ga male bebe nisu podnosile. Barem ga je moj sin bljuvao u lukovima. Tako da sam ustrajala na dojenju do skoro osam mjeseci njegove starosti.

nije bilo izbora oko čuvanja bebe - ili baka servis, ili jaslice ili dati otkaz. Imala sam sreću da u to vrijeme nisam radila tako da sam isključivo ja bila s bebom. Najbolja opcija za bebu i za njen kasniji razvoj i život.

izbor kolica je bio sužen i siromašan. Danas kada gledam kakva sve vozila postoje za te male bebače - zavrti mi se u glavi. Pa kako se roditelji uopće mogu odlučiti za jedna? Jer sva su naime dobra.

oprema za bebe je danas svemirska. Nema čega nema. U moje vrijeme je i ona mala ležaljkica bila čudo.

Sve u svemu, iako sam bila moderna mama puna tolerancije i razumijevanja za sve opcije, danas ne želim svojoj snahi i svojem sinu soliti pamet majčinstvom. Prepuštam njima da odluče što će primjenjivati, kako će bebu stavljati spavati, kako će je hraniti, kako će je oblačiti i kako će je odgajati.

Nikad nisam bila pobornica petljanja u odgoj, njegu i brigu oko beba. Svatko radi kako najbolje zna i umije.

Koji puta ispričam kako je to bilo kod mene, dam kratki dobronamjerni savjet i na tome stajem. Nisam voljela da se meni netko petlja u odgoj i njegu bebe pa stoga niti ja to neću raditi.

Želja za roditeljstvom temelji se na mnogočemu, ali iznad svega I više od bilo čega drugog, temelji se na našoj želji da pružimo ljubav. Puno je bolje imati djecu nego roditelje – šaljiva je opaska u kojoj je puno istine.

