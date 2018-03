Koje li sreće što nisam sve ono što sam planirala da ću biti...

Nemam sve što poželim. Bogu hvala da je tako, čemu bi težila da imam baš sve? Ne događa mi se sve što zamislim. Sigurno i bolje tako, onda me život nikada više ne bi mogao iznenaditi nezamislivim. Nisam sve ono što sam planirala da ću biti. Koje li sreće da nisam, planovi su ti koji ubijaju i najveće snove. Nismo li svi mi ponekad bezrazložno izgubljeni, bezrazložno nesretni? Pa poput one lude ribe, koja gledajući pticu kako leti i kako se njiše nad morskim valom poželi biti poput nje, jer gledajući je kako se igra s vjetrom riba pomišlja, ova je ptica sigurno sretnija od mene. Nije sretnija. Samo njezina sreća ima drugačije lice. Nema li stoga većeg olakšanja od onoga kada prestaneš težiti onome što nemaš, što nisi i što nikada nećeš biti. Tko izgubi mjeru u traženju sebe postane rob vlastitog lutanja, a s takvoga se putovanja najteže skinuti. Tko poželi da je ptica a krila još izgradio nije, taj će se vječno utapati u morima vlastitog jada. . . . Iz mog posljednjeg teksta "Računaj na mene. Malo više u nadanju, malo manje u jadanju." #citatiingriddivkovic#ingriddivkovic#prozazadusubyingrid#inspiracija

A post shared by www.ingriddivkovic.com (@ingrid_divkovic) on Mar 14, 2018 at 8:00am PDT