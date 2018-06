Nisu Hrvati siromašni, vi samo sve krivo izvlačite iz konteksta

Autor Andrea Andrassy Srijeda, 27.06.2018. u 14:00

Veseli pozdrav, di ste? Kako ste? Jeste se odmorili? Ugasili internete na par dana? Osunčali duše i guzice? Nadam se da jeste, treba se tu i tamo isključit.

Sad kad ste ponovno uključeni, jedno neobavezno pitanje - jel ima netko broj od lika koji Plenkoviću stavlja gljive u kavu? Pitam za frendicu Andreu.

Za slučaj da ste fulali, a lako je moguće da jeste ako ste ponedjeljak proveli u koloni na Lučkom, naš premijerko je na dan državnosti ponudio jednu vrlo psilocibnu izjavu za sve Hrvate koji misle da im nije dobro: “Ljudi u Africi bi vapili da imaju standard kakav je u Hrvatskoj.”

Ooooo maleni, panirani Kriste u slatko-kiselom umaku!

“Ma neee, izvukli ste me iz konteksta!” - vikao je Plenky u početnom stadiju viralnosti svoje izjave.

Jasno, kao i s interesantnim i atraktivnim požarima, sve smo krivo shvatili.

Uvijek je sve stvar konteksta.

Tako i vi na primjer, dragi Hrvati, NAMJERNO već godinama iz konteksta izvlačite samo ono što vam paše.

Na primjer, VAMA paše vjerovat da je Hrvatska nerazvijena i neperspektivna zemlja.

Da, ok, na Facebooku se šera onaj popis zemalja po BDP-u koji kaže je na 31. mjestu Nigerija, na 60. mjestu Angola, na 67. Kenija, na 68. Etiopija a Hrvatska tek na 78. mjestu, ali to je opet izvučeno iz konteksta jer nitko ne spominje Etiopiju, Mozambik, Ugandu i Comoros koji su DEBELO ispod nas.

Sve je stvar perspektive i konteksta, dragi Hrvati, a vi namjerno uvijek sve izvlačite i namještate da zvuči crno. Ne znam zašto to radite.

Možda zato što volite kukat. Možda zato da bolje razumijete izričaj Nicka Cavea kad dođe bit dosadan na Jarun svakih par godina. (Ne tražim svađu s ljubiteljima, samo kažem kako ja to čujem). Možda jednostavno imate morbidnu sklonost pesimizmu jer se bojite bit sretni.

Vjerojatno je to, bojite se bit sretni.

A trebali bi bit sretni.

Afrikanci bi bili sretni da imaju vaše uvjete, dobro vam kaže Plenky.

Pa budite i vi.

Prestanite izvlačit stvari iz konteksta i budite sretni.

Umjesto da stalno namjerno nabrajate stvari koje “ne valjaju”, sjetite se da je sve uvijek stvar konteksta.

Vaši problemi nisu važni dok god postoji neki čovjek u nekoj drugoj državi kojem je gore.

To vam kaže lifecoach Plenky, slušajte njega.

I budite sretni.

Budite sretni što nakon završenog faksa imate priliku radit za 1600 kuna i bit akademski obrazovani i siromašni - lijepo piše na Pinterestu da novac kvari ljude, budite sretni da je Hrvatska vaš konzervans koji vas čuva od kvarenja. A i pogledajte ljude koji imaju puno para. To se botoksira, to se drogira i ide na izbjeljivanje anusa iz obijesti. Jel to život koji želite? Normalno da nije. Budite sretni što nemate za gablec, jer da imate, tko zna koliko bi se razbahatili. Danas gablec, sutra kurve i kokain, ne valja vam to.

Budite sretni što ne možete nać posao - posao je stresan, pitajte ljude koji ga imaju. Onda moraš doć, pa radit, pa slušat nadrkanog šefa koji te izrabljuje čak i nakon što pobjegne u London, pa dobiješ upalu mjehura od stresa, pa moraš na bolovanje, nikad kraja sranjima. Budite sretni što ste nezaposleni, djeca u Kini koja šivaju tenisice za dolar mjesečno bi dala sve da imaju vaš standard.

Budite sretni što je prvi slobodan termin za CT vaše glave u septembru 2027. iako uredno plaćate zdravstveno. Šta bi ljudi u Švedskoj dali da imaju taj luksuz. Oni u četvrtak dobiju migrenu, u petak su na CT-u, u ponedjeljak već saznaju da imaju rak i doslovno im propadnu planovi za taj tjedan. Budite sretni što morate toliko čekat - piše na Pinterestu i da nemaš rak dok nisi dobio nalaze, i to vam je Hrvatska omogućila. Ako imate sreće, umrijet ćete prije nego što ćete išta saznat. To je standard, a ne tamo neka Švecka u kojoj sve ide brzo, nije ni čudo da su svi depresivni.

Budite sretni što živite u zemlji koja ima najljepše more. To što nemate para da idete na ljetovanje je vaš problem, ali opet, šta bi ljudi u Češkoj dali da nemaju para za ić ljetovat u Hrvatsku.

Budite sretni što nakon plaćenih režija jedva imate dovoljno za hranu - hrana deblja, ne želite valjda da vam bude neugodno na plaži. Nema sad veze što sam maloprije rekla da nemate para ni za otić na plažu, ne izvlačite me iz konteksta. Debeli ljudi u Americi VAPE za tim da jedu manje hrane, čak plaćaju programe i osobne trenere da im u tome pomognu, a vama država glad omogućava besplatno i još se žalite.

Budite sretni što u Hrvatskoj svakim danom sve veći broj ljudi ima priliku kopat po smeću kako bi se prehranili. Ljudi koji nemaju ruke bi dali sve na svijetu da mogu kopat po smeću. A i kad kopate po smeću, većinu dana ste na svježem zraku. Ljudi u Dubaiu VAPE za svježim zrakom, a vi serete bezveze. Nije to kopanje po smeću da bi se prehranili, to je alfresco švedski stol. Šta vam fali, opet si namještate kontekst kako vam paše.

Budite sretni i da naši penzioneri ekspresno znaju izračunat da je za litru mlijeka potrebno oko 14 sakupljenih plastičnih boca, a za bijeli kruh desetak boca. Kažu da je pod stare dane jako važno trenirat mozak da ne otupi, a jednostavni matematički zadaci su izvrstan alat. Plus, sakupljanje boca je fizička aktivnost, budite sretni da su nam penzioneri aktivni. Pogledajte ove britanske penzionere koji imaju NOVCE za kupit hranu. Svi su debeli i voze se u onim električnim kolicima jer ne mogu hodat od pretilosti. Naše bakice su dovoljno vitalne da mogu pretrčavat Zvonimirovu tamo gdje nije pješački prijelaz, Britanci VAPE za takvim penzionerima.

Budite sretni što većina hrvatskih obitelji pod luksuz ubraja piletinu, trešnje, čokoladu i nove tenisice maksimalno jednom godišnje. Pogledajte Anthonya Bourdaina, njemu je to sve bilo predostupno i pogle kak su se stvari odigrale. Ljudi koji imaju sve su često jako nesretni jer ih više ništa ne veseli. A vas veseli pola kile trešanja i to ne znate cijenit. To je mjera kojom vas Hrvatska dugoročno štiti od samoubojstva.

Život vam u Hrvatskoj legalno smije uzet samo Bog. I Tomo, jasno.

Budite sretni da imamo Tomu na cestama i na moru - šta bi ljudi u Africi dali da ih netko može pokupit jahtom dok su na godišnjem. Niste to gledali na taj način, jel da? Normalno da niste, jer sve namjerno vadite iz konteksta i mislite samo na sebe.

Budite sretne što vas muževi u Hrvatskoj smiju neometano mlatit i lupat vašom glavom po radijatoru pa dobit kaznu od parsto kuna. Ljudi u Africi nemaju radijator. Ni kune.

Budite sretne što vas takve prebijene ministrica diskretno podsjeti da vam je to tako u braku. Lijepo vam je svećenik rekao “u dobru i U ZLU”, ko vam je kriv ako ste stisnule “I agree” bez da ste pročitale terms of service. Šta ste mislile da znači “u zlu”?

Budite sretne što imate luksuz da vas muževi mlate u državi koja ima jednu od najboljih kolekcija psovki na svijetu. Znate kakav horor proživljavaju Slovenke dok ih muževi mlate i psuju na slovenskom? Njima su najjače psovke “pizda perfuknjena” i “tristo kosmatih!” Zamislite da vam muž viče “tristo kosmatih” dok vas mlati. Grozno. Slovenci VAPE za našim standardom psovki, a vi mislite da vam je loše.

Budite sretni što imamo nove fontane umjesto da imamo vrtiće u kojima ima dovoljno paštete za svaku šnitu kruha. Ako mislite da su djeca u vrtiću važnija od fontana, prestanite izvlačit stvari iz konteksta i razmislite - kad idete u Rim, jel idete razgledavat fontane ili vrtićke užine? Pored čega se slikate u Barceloni? Eto vidite da se uzrujavate bezveze.

Budite sretni da vam država uzima pola plaće - kažu da je najgora kletva ona dabog da imao, pa nemao. E pa država vam odmah pokloni da nemate. Plus, opet izvlačite stvari iz konteksta onako kako vama paše. Umjesto da razmišljate kako vam je država uzela pola plaće, fokusirajte se na to da vam istovremeno NIJE uzela drugu polovicu plaće. Znate šta bi prostitutke koje su završile u bijelom roblju dale da im svodnik ostavi POLA plaće? Vape za tim, a vi ne cijenite svog svodnika koji vas mazi i pazi.

Budite sretni da vam poštari ostavljaju ceduljice iako ste bili doma - ovako morate otić na Poštu, što znači da postoji šansa da vam se desi nešto lijepo, tipa pogazi vas auto i onda ste ili mrtvi, ili invalid i onda imate naljepnicu za parkiranje na najbolja mjesta kod Ikee PLUUUUS dobijete 800 kuna BESPLATNO svaki mjesec. I vjerojatno više ne možete radit, što je super jer kao što sam već rekla, posao je stresan. U inozemstvu ti paket dođe na kućni prag i onda šta, doma si i to je to. A mogao si imat 800 kuna invalidnine i naljepnicu za auto.

Budite sretni da je benzin preskup. Zemlje u kojima je benzin jeftin imaju veću stopu razvoda jer muževi imaju dovoljno benzina da odu kod ljubavnice. Jel vam to treba? Normalno da ne.

Budite sretni da imamo stare ljude koji imaju penziju 600 kuna pa su naučili rastegnut jedna pileća krilca na 7 dana. Hrvatska provodi aktivnu demografsku politiku spašavanja pilića, a vi vidite samo negativnu stranu.

Budite sretni zbog jednog 12-godišnjeg klinca kojeg vidim skoro svaki dan kako s mamom po kontejnerima skuplja boce. To je djetinjstvo, a ne tamo neko igranje, strani jezici i učenje o svijetu. Jebi se, Finska, sa svojim visokim standardom, višeslojnim toalet papirom i RECIKLIRANJEM. Hrvatska djeca recikliraju boce u KRUH I MLIJEKO. Plus, naša djeca bi u post-apokaliptičnom svijetu znala nabavit hranu, finska djeca bi samo znala plakat na nekoliko jezika.

Budite sretni što u psi u azilima mršave jer nemaju hranu, dok u azilu za neradnike na Markovom trgu od škemba pucaju košulje. Šta bi pretili američki psi dali da su malo mršaviji.

Budite sretni što se Hrvatska rapidno prazni - ljudi u New Yorku VAPE za malo praznog prostora, znate kakva je tamo gužva? A vi serete jer nas je otišlo 300+ tisuća. Budite sretni da nas je otišlo 300+ tisuća, em je manja gužva, em se smanjila nezaposlenost.

Budite sretni što zbog besparice imate priliku živjet s roditeljima do 35. godine. Ljudi koji žive sami se glasno seksaju, što nervira susjede koji to moraju slušat. Budite sretni da se morate seksat potiho dok vam mama u sobi do gleda Život na vagi. Susjedi su zadovoljni, a i roditeljima je lijepo imat svu svoju djecu na okupu što duže.

Budite sretni što imamo političare koji kažu da se mladi iseljavaju zbog napornih roditelja. Ne jer nema posla i jer je standard nestandardan za zemlju EU, to je laž, nego jer Marku full ide na kurac što mu mama stalno za ručak kuha kelj. Ispričavam se na vulgarnom izrazu, ali ne postoji druga riječ za kelj.

Budite sretni što Kolinda kaže da je uzrok iseljavanja otvorenost granica i mobilnost. I je. Da nemamo glupe otvorene granice, ne bi ostajali bez mladih, talentiranih dobrotvora kao što su Mamić i Sanader.

Budite sretni što imamo političare koji svim srcem žele da pronađete posao u Hrvatskoj i ostanete tu - zbog vas su čak žrtvovali vlastitu djecu i poslali ih da jadni žive po Amerikama, Engleskama i Belgijama. U Americi bi se udebljali, a u Belgiji i Engleskoj vam nema sunca, budite sretni da smijete ostat tu gdje ste mršavi i gdje je sunce.

“Ali sunce uzrokuje rak” - rekla sam ti već da nemaš rak dok ti ne dođu nalazi 2047., smiri se Anđelka i budi sretna što ne živiš u Švedskoj.

Budite sretni što nemamo novaca za liječenje teško bolesne djece. Ako vam dijete umire, bolje je da samo napravite novo. Em ste se riješili muke, em dobijete 1000 eura.

Znam da mrtvo dijete nije pozitivna slika, ali opet kontekst - afrička djeca bi vjerojatno dala sve da mogu bit mrtva u Hrvatskoj.

Ovo ne zvuči logično (ni zdravo), ali kontekst, kontekst, kontekst!

Zbog konteksta vam je loše, jer krivo iz njega izvlačite stvari.

Na sve gledate crno, umjesto da budete zahvalni i sretni.

Uporno želite živjet američki, njemački ili švedski san, umjesto da se fokusirate na hrvatski san koji vam je nadohvat ruke.

Budite sretni što živite u državi u kojoj smijete lagat, krast, debljat se na račun građana i/ili povremeno ubit nekog i svejedno sjedit u VIP loži kad igra Hrvatska. To je hrvatski san, ko vas jebe što se niste snašli.

Nije vam loše uopće, samo sve krivo izvlačite iz konteksta.

Budite sretni da imate Sanadere, Kolinde, Plenkije, Mamiće i Horvatinčiće.

Finska ih nema, nema ih ni Švedska, jadni ljudi nemaju o čemu pričat na kavi, pa moraju o vremenu. Koje je uvijek loše.

Budite sretni da vam Hrvatska daje teme za kave i Facebook statuse.

Šta bi jedan Björn dao da ne mora pričat o vremenu kad je na kavi. On vapi za tim standardom, a vi ga nimalo ne cijenite.

Budite sretni i da uopće stignete na kavu - da imate posao, ne bi imali vremena ni za to.

A to što jedva imate za platit kavu… budite sretni, ne valja unosit previše kofeina.

Andreu Andrassy prati i na njenom Facebooku i Instagramu, a nas, BlogBuster, na Facebooku. I Instagramu.

Fotografija: Karmen Poznić